Внаслідок обстрілу РФ була пошкоджена ТЕЦ, яка живила Харків

У четвер вранці, 11 квітня, російські окупанти здійснили черговий обстріл Харківської області. Внаслідок атаки було пошкоджено ТЕЦ, яка живить Харків, а також повністю зруйнована трансформаторна підстанція.

Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.

За словами мера, попри значні руйнування, Харків продовжує функціонувати. Зокрема, відновлено роботу метрополітену та запущені тролейбусні та деякі трамвайні маршрути.

Ігор Терехов підкреслив, що місту зараз дуже потрібна сучасна система ППО.

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"Без неї все, що ми відновлюємо, буде знову атаковане ворогом", – зазначив мер.

Нагадаємо:

Під час ракетної атаки 11 квітня Росія атакувала дві теплоелектростанції компанії ДТЕК - серйозно пошкоджено обладнання підприємств.

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Внаслідок масованої ракетної атаки росіяни рано вранці 11 квітня повністю знищили Трипільську ТЕС.

Втрата Трипільської ТЕС негативно відобразиться на енергобалансі країни. В пікові години доби Україна матиме менше потужності для покриття потреб у споживанні електроенергії.

НЕК "Укренерго" закликає українців обмежити використання потужних електричних приладів з 19:00 до 21:00. В країні передбачають незначний дефіцит електроенергії у вечірній пік споживання через те, що генерація сонячних електростанцій зменшиться.

У місті-супутнику Трипільської ТЕС введено графіки аварійного відключення електрики і графіки подачі води. Водночас міськрада Українки та всі місцеві служби працюють над усуненням наслідків ракетної атаки на станцію.