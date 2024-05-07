Детінізація торгівлі: в Україні зростає кількість чеків та легального виторгу
Вівторок, 7 травня 2024, 17:23 -
З початку 2024 року кількість виданих чеків зросла майже на 4 млн грн у середньому за день – з 22,5 млн у січні до 26,2 млн у квітні.
Дані опублікував голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Також середній виторг за день зріс з 11,12 млрд грн у березні до 11,54 млрд грн у квітні.
"Дякую, що вимагаєте чеки й повідомляєте про тих, хто чеки не видає. Це ваш внесок у перемогу над тінню та корупцією", – наголосив Гетманцев.
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Українці за перший квартал 2024 року відкрили понад 74 тисячі нових ФОПів, що на 33,6% більше, ніж за відповідний період торік.
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