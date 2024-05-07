Фонд гарантування у квітні продав активи збанкрутілих банків на 260 мільйонів

У системі Prozorro.Продажі протягом квітня провели 51 успішний аукціон з реалізації активів банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів. Сума результативних торгів - більше 262,8 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба ФГВФО.

Зазначається, що 56% цієї суми - 147,4 млн грн - становив продаж прав вимоги за кредитними договорами, які перебували на балансі банків, що ліквідуються.

Ще 99,2 млн грн - ціна реалізації нерухомого майна банків. Решту - 16,2 млн грн - становив продаж земельних ділянок, транспорту, основних засобів та дебіторської заборгованості перед банками.

Реклама:

Статистика успішних аукціонів за підсумками місяця у розрізі банків:

ПАТ "Банк Форвард" - 135,4 млн грн;

АТ "МР Банк" - 90 млн грн;

ПАТ "Промінвестбанк" - 20,2 млн грн;

АТ "Мегабанк" - 9,4 млн грн;

АТ "Укрбудінвестбанк" - 6,2 млн грн;

АТ "АКБ "Конкорд" - майже 0,9 млн грн;

АТ "Айбокс банк" - 0,6 млн грн.

"На сьогодні, за результатами успішних аукціонів за квітень, отримано оплату за 21 лот на суму 102,8 млн грн. Кошти за 30 лотів, на суму 160 млн грн, поки очікуються.

У разі відмови переможця аукціону перерахувати кошти за лот, він втрачає гарантійний внесок, а право придбати активи переходить наступному учаснику аукціону, якщо такий був", - пояснили у Фонді.

Реклама:

Кошти, одержані від продажу активів, спрямовуються на розрахунки з кредиторами банків, що ліквідуються.

Економічна правда