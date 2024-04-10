Харківщина отримала понад 700 генераторів різної потужності

Харківщина отримала від міжнародних донорів 724 генератори різної потужності та енергетичне устаткування.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

"До відправлених вантажів, зокрема, увійшли 9 потужних генераторів та 715 портативних бензинових генераторів, а також проводи, роз’єднувачі та інше енергетичне устаткування, потрібне для відновлювальних робіт", - йдеться у повідомленні.

Усього на потреби харківських енергетиків з початку повномасштабного вторгнення було передано 922 генератори. Загальна вага переданого енергетичного обладнання - понад 622 тонни.

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Нагадаємо:

В результаті російської атаки 22 березня була зруйнована Зміївська ТЕС, яка є найбільшою станцією у Харківській області та однією з найбільших в Україні.

На відбудову всього, що пошкодила Росія в Харкові, потрібно понад 10 мільярдів доларів.

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