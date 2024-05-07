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УЗ анонсувала запуск модернізованого електропоїзда Львів – Рівне

Вівторок, 7 травня 2024, 17:06 - Олексій Павлиш
 
фото: уз

"Укрзалізниця" оголосила, що невдовзі запустить модернізований електропоїзд на маршруті Львів – Рівне: це 39-й модернізований на власних потужностях "Укрзалізниці" приміський електропоїзд.

Про це повідомляє пресслужба держкомпанії.

За словами УЗ, поїзд має низку зручних та актуальних рішень всередині вагона, зокрема:

  • ⁠кріплення для велосипедів;
  • розетки для зарядки гаджетів;
  • комфортні сидіння.

Повідомляється також, що вагони стали більш доступними для маломобільних верств населення:

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  • встановлено пандуси;
  • ⁠інклюзивні вбиральні;
  • інформаційні покажчики продубльовано шрифтом Брайля.
 
фото: уз

У головних вагонах поїзда передбачені сповивальні столики, додали в компанії.

Економічна правда

Укрзалізниця
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