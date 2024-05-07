УЗ анонсувала запуск модернізованого електропоїзда Львів – Рівне
Вівторок, 7 травня 2024, 17:06 -
"Укрзалізниця" оголосила, що невдовзі запустить модернізований електропоїзд на маршруті Львів – Рівне: це 39-й модернізований на власних потужностях "Укрзалізниці" приміський електропоїзд.
Про це повідомляє пресслужба держкомпанії.
За словами УЗ, поїзд має низку зручних та актуальних рішень всередині вагона, зокрема:
- кріплення для велосипедів;
- розетки для зарядки гаджетів;
- комфортні сидіння.
Повідомляється також, що вагони стали більш доступними для маломобільних верств населення:
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- встановлено пандуси;
- інклюзивні вбиральні;
- інформаційні покажчики продубльовано шрифтом Брайля.
У головних вагонах поїзда передбачені сповивальні столики, додали в компанії.
Економічна правда
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