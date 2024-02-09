Кіпрський банк Hellenic закриває рахунки росіянам – ЗМІ

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Кіпрський банк Hellenic слідом за Bank of Cyprus почав закривати рахунки громадянам Росії, а також їхнім операційним компаніям.

Про це пише Frank Media із посиланням на компанію Main Partner Trust, яка надає юридичні та консалтингові послуги на Кіпрі.

Йдеться про росіян, які проживають на Кіпрі, зазначають у Main Partner Trust.

"Мова не йде про податкових резидентів РФ (такі рахунки було закрито ще минулого року), а про громадян РФ із кіпрськими документами, які проживають на Кіпрі", - зазначають у компанії. Причини закриття рахунків банк у листах не уточнює.

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Такі листи отримали вже "сотні" росіян, заявляє компанія.

У своєму звіті за три квартали 2023 року банк Hellenic зазначав, що має намір дотримуватися введених санкцій щодо Росії. "Моніторинг клієнтів також посилився, транзакції суворо відстежують і перевіряють відповідним чином", - йдеться у звіті.

У квітні 2023 року інший великий кіпрський банк Bank of Cyprus заявив, що рахунки чотирьох тисяч клієнтів з російським паспортом будуть закриті. Таке рішення банк ухвалив через те, що Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) призупинила членство Росії в групі в лютому 2023 року.

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Нагадаємо:

Великі російські компанії масово залишають кіпрську юрисдикцію - фірми переводяться в спеціальні адміністративні райони РФ з особливим податковим режимом або в сусідні країни, такі як Казахстан.

Турецькі банки відмовляються від роботи з російськими, побоюючись вторинних санкцій.

Держбанки Китаю посилюють обмеження на фінансування російських клієнтів після того, як США пригрозили вторинними санкціями проти іноземних фінансових фірм, які допомагають РФ у військових діях в Україні.

Економічна правда