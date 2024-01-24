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Найбільший банк Кіпру пішов з Росії

Середа, 24 січня 2024, 10:58 - Анастасія Дячкіна

Найбільший кіпрський банк – Bank of Cyprus – закрив свої представництва у Москві та Санкт-Петербурзі.

Про це повідомляє The Moscow Times. 

За даними центробанку РФ, кіпрський банк припинив акредитацію своїх відділень в Росії з 22 січня. 

Представництва іноземних банків Росії не мають права проводити банківські операції, включаючи відкриття рахунків, залучення коштів клієнтів, здійснення переказів і валютних операцій. Вони діють як відокремлені підрозділи, які представляють інтереси кредитної організації, але є самостійними юридичними особами.

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З початку 2024 це вже третє представництво іноземного банку, що закрилося в Росії. Загальна їх кількість у країні зменшилася до 23.

На початок 2022 року у реєстрі акредитованих представництв налічувалося 37 іноземних кредитних організацій.

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Росія Кіпр банки війна
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Економічна правда
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