Кипрский банк Hellenic закрывает счета россиянам – СМИ

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Кипрский банк Hellenic вслед за Bank of Cyprus начал закрывать счета гражданам России, а также их операционным компаниям.

Об этом пишет Frank Media со ссылкой на компанию Main Partner Trust, которая предоставляет юридические и консалтинговые услуги на Кипре.

Речь идет о россиянах, проживающих на Кипре, отмечают в Main Partner Trust.

"Речь не идет о налоговых резидентах РФ (такие счета были закрыты еще в прошлом году), а о гражданах РФ с кипрскими документами, проживающих на Кипре", - отмечают в компании. Причины закрытия счетов банк в письмах не уточняет.

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Такие письма получили уже "сотни" россиян, заявляет компания.

В своем отчете за три квартала 2023 года банк Hellenic отмечал, что намерен придерживаться введенных санкций в отношении России. "Мониторинг клиентов также усилился, транзакции строго отслеживаются и проверяются соответствующим образом", - говорится в отчете.

В апреле 2023 года другой крупный кипрский банк Bank of Cyprus заявил, что счета четырех тысяч клиентов с российским паспортом будут закрыты. Такое решение банк принял из-за того, что Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) приостановила членство России в группе в феврале 2023 года.

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Напомним:

Крупные российские компании массово покидают кипрскую юрисдикцию - фирмы переводятся в специальные административные районы РФ с особым налоговым режимом или в соседние страны, такие как Казахстан.

Турецкие банки отказываются от работы с российскими, опасаясь вторичных санкций.