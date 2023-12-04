Гейтс вважає, що шансів утримати глобальне потепління у рамках 2°C все менше

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Мільярдер, співзасновник Microsoft Білл Гейтс заявив, що світ, ймовірно, не досягне мети Паризької угоди щодо утримання підвищення температури у рамках 2°C.

Про це він сказав в інтерв'ю Bloomberg TV на щорічній зустрічі ООН в Дубаї.

"Кліматичний прогрес рухається вперед, навіть якщо ми не досягнемо наших найвищих прагнень", - сказав мільярдер.

"На щастя, якщо ми втримаємося нижче 3 градусів, багато негативних ефектів, про які всі чули, не реалізуються, якщо не поводитися зовсім безвідповідально і не дозволити температурам піти інтервалом вище", - вважає Гейтс.

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"Планета, яка потеплішає на 3°C порівняно з доіндустріальним рівнем, може регулярно піддавати до 50 мільйонів людей впливу температур, які виходять за межі виживання людини, показало дослідження 2018 року в журналі Lancet Planetary Health.

Нью-Йорк може щороку зазнавати трьох повеней, які трапляються раз на століття, а в африканських містах від небезпечної спеки страждатиме в 52 рази більше людей. Кількість землі, знищеної лісовими пожежами, подвоїться, а тропічні ліси Амазонії перетворяться на пасовища", - пише Bloomberg.

У Паризькому пакті майже 200 країн домовилися обмежити глобальну температуру до рівня значно нижче 2 градусів, в ідеалі - до 1,5 градусів, щоб уникнути найгірших наслідків зміни клімату. Але нещодавня доповідь Програми ООН з навколишнього середовища показує, що світ натомість рухається до потепління до 2,9 градусів.

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Кліматологи постійно наголошують на тому, що безпечного рівня глобального потепління не існує, вказуючи на те, як небезпечні наслідки вже сьогодні проявляються в кожному куточку земної кулі, коли середня глобальна температура зросла на 1,2°C порівняно з доіндустріальною епохою.

Лише цього року, найтеплішого за всю історію спостережень, низка жорстоких лісових пожеж, повеней та екстремальної спеки забрали життя людей та змінили вигляд громад, додає агентство.

Гейтс також назвав ядерний синтез, а також "зелену" сталь серед рішень, щодо яких він налаштований оптимістично.

"Ми повинні перемогти викопне паливо. Щоб зробити це належним чином, вони не повинні отримувати субсидії, і, по суті, з часом слід ввести податок на викиди вуглецю", - додав він.

Економічна правда