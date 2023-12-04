Гейтс считает, что шансов удержать глобальное потепление в рамках 2°C все меньше

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Миллиардер, сооснователь Microsoft Билл Гейтс заявил, что мир, вероятно, не достигнет цели Парижского соглашения по удержанию повышения температуры в рамках 2°C.

Об этом он сказал в интервью Bloomberg TV на ежегодной встрече ООН в Дубае.

"Климатический прогресс движется вперед, даже если мы не достигнем наших самых высоких стремлений", - сказал миллиардер.

"К счастью, если мы удержимся ниже 3 градусов, многие негативные эффекты, о которых все слышали, не реализуются, если не вести себя совсем безответственно и не позволить температурам пойти интервалом выше", - считает Гейтс.

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"Планета, которая потеплеет на 3°C по сравнению с доиндустриальным уровнем, может регулярно подвергать до 50 миллионов человек воздействию температур, которые выходят за пределы выживания человека, показало исследование 2018 года в журнале Lancet Planetary Health.

Нью-Йорк может ежегодно испытывать три наводнения, которые случаются раз в столетие, а в африканских городах от опасной жары будет страдать в 52 раза больше людей. Количество земли, уничтоженной лесными пожарами, удвоится, а тропические леса Амазонии превратятся в пастбища", - пишет Bloomberg.

В Парижском пакте почти 200 стран договорились ограничить глобальную температуру до уровня значительно ниже 2 градусов, в идеале - до 1,5 градусов, чтобы избежать худших последствий изменения климата. Но недавний доклад Программы ООН по окружающей среде показывает, что мир вместо этого движется к потеплению до 2,9 градусов.

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Климатологи постоянно подчеркивают, что безопасного уровня глобального потепления не существует, указывая на то, как опасные последствия уже сегодня проявляются в каждом уголке земного шара, когда средняя глобальная температура выросла на 1,2°C по сравнению с доиндустриальной эпохой.

Только в этом году, самом теплом за всю историю наблюдений, ряд жестоких лесных пожаров, наводнений и экстремальной жары унесли жизни людей и изменили облик общин, добавляет агентство.

Гейтс также назвал ядерный синтез, а также "зеленую" сталь среди решений, в отношении которых он настроен оптимистично.

"Мы должны победить ископаемое топливо. Чтобы сделать это должным образом, они не должны получать субсидии, и, по сути, со временем следует ввести налог на выбросы углерода", - добавил он.

Экономическая правда