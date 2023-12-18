Єврокомісія офіційно почала розслідування щодо порушення соцмережею X вимог законодавства

Єврокомісія почала офіційні процедури, щоб з’ясувати, чи порушує платформа Twitter (X) низку положень Акту про цифрові послуги ЄС, що набув чинності з осені 2023 року.

Про це йдеться в оголошенні Єврокомісії від 18 грудня, пише "Європейська правда".

Twitter (X) підозрюють у порушенні положень, пов’язаних з управлінням ризиками, модерацією контенту, незрозумілістю алгоритмів, прозорістю реклами і доступу до даних для дослідників.

На основі попереднього розслідування та інформації, яку компанія подала протягом осені на запит Єврокомісії, ЄК вирішила починати офіційне розслідування.

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У фокусі уваги будуть:

дотримання положень Акту про цифрові послуги щодо недопущення поширення незаконного контенту у країнах ЄС, у контексті оцінки ризиків та застосованих запобіжників;

ефективність заходів, які компанія застосовує для боротьби з дезінформацією, зокрема так званих ‘Community Notes', та суміжних заходів, що мають зменшити ризики для виборчих процесів;

прозорість політики платформи, зокрема з точки зору доступності даних для дослідників

підозри в оманливому дизайні інтерфейсу у зв’язку з "синіми галочками".

Потенційно компанію можуть визнати у порушенні восьми статей Акту про цифрові послуги.

Це перше подібне розслідування Єврокомісії у зв’язку з новим законодавством.

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На наступних етапах можливе запровадження тимчасових заходів або рішення щодо невідповідності законодавству. Також ЄК може прийняти зобов’язання платформи виправити якусь із наявних проблем.

Нагадаємо, раніше з'явилися повідомлення, що Ілон Маск допускає блокування сервісу у Європі у відповідь на нове регулювання інтернет-платформ з боку ЄС.

Акт Євросоюзу про цифрові послуги, який набув чинності для найбільших соціальних мереж 25 серпня, вимагає від великих платформ оцінювати ризик поширення неправдивої інформації, не допускати просування шкідливого контенту за допомогою алгоритмів і піддавати свою діяльність аудиту.

Європейська правда