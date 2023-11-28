​​ШІ-стартап Cradle залучив 24 мільйонів доларів на синтез білків 

Європейський біотехнологічний стартап Cradle, який за допомогою штучного інтелекту допомагає вченим швидше та економічно ефективніше розробляти та конструювати білки, залучив 24 млн доларів інвестицій.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що у раунді серії А взяли участь Index Ventures і Kindred Capital, а також Кріс Гібсон, співзасновник Recursion Pharmaceuticals і Том Глоцер, колишній головний виконавчий директор Thomson Reuters і член ради директорів Merck & Co.

Cradle використовує генеративний ШІ для створення білків, які не існують в природі. Компанія працює над більш ніж десятком проєктів з розробки широкого спектра білкових послідовностей і 3D-структур для ферментів, вакцин, вирощених в лабораторії продуктів харчування та інших матеріалів.

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Клієнтами стартапу, заснованого у 2021 році, є Johnson & Johnson, Novozymes A/S та Twist Bioscience Corp.

За словами головного виконавчого директора компанії, можливості генеративного ШІ можуть підвищити шанси на розв'язання проблем білкової інженерії, з якими неможливо впоратися за допомогою існуючих інструментів. Наприклад, біофармацевтичні компанії витрачають в середньому 22 млн дол і 42 місяці досліджень, щоб підготувати один потенційний продукт до клінічних випробувань.

У Cradle додають, що знаходяться на ранніх стадія в цій галузі, порівнюючи свої спроможності з GPT 0,5.

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Економічна правда.