Надихнулись роботою Малевича: український стартап Petcube представив нову камеру
Українська компанія Petcube, яка займається розробкою технологій для домашніх тварин, представила нову камеру – Cam 360.
Про це розповіли в компанії.
Під час створення дизайну пристрою надихалися роботою Казимира Малевича "Чорне коло", а звуковою доріжкою продуктового відео стала увертюра до опери Миколи Лисенка.
Головні особливості пристрою:
- живе відеоспостереження у форматі 1080p HD;
- горизонтальне та вертикальне обертання камери на 360 градусів;
- широкий кут огляду зі 105-градусною лінзою;
- 8-кратне цифрове збільшення зображення;
- приватний режим із фізичним блокуванням лінзи;
- двосторонній аудіо зв’язок;
- нічний режим із глибиною висвітлення до 9 метрів.
Нова Cam 360 дає можливість повертати та нахиляти камеру із мобільного додатку, забезпечуючи кут огляду на 360 градусів. Також користувачі можуть перевести пристрій у приватний режим із фізичним блокуванням лінзи.
Cam 360 використовує той самий мобільний додаток що й інші продукти компанії: Petcube Bites 2 Lite, Petcube Play 2 та Petcube Cam. Користувачі можуть легко перемикатися між різними пристроями, а також ділитися доступом до камери із сім’єю та друзями.
Petcube Cam 360 коштує 41.99 дол і вже доступна на сайті компанії та Amazon. Поява камер в Україні очікується на початку 2024 року.
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Нагадаємо:
У травні компанія Petcube оголосила про початок продажів своїх продуктів в Україні. Продуктова лінійка Petcube включає дві розумні камери для домашніх улюбленців – компактну Petcube Cam і Petcube Bites 2 Lite із вбудованою годівницею.