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Надихнулись роботою Малевича: український стартап Petcube представив нову камеру

Вівторок, 14 листопада 2023, 20:11 - Анастасія Дячкіна
 
Petcube

Українська компанія Petcube, яка займається розробкою технологій для домашніх тварин, представила нову камеру – Cam 360. 

Про це розповіли в компанії.

Під час створення дизайну пристрою надихалися роботою Казимира Малевича "Чорне коло", а звуковою доріжкою продуктового відео стала увертюра до опери Миколи Лисенка. 

Головні особливості пристрою: 

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  • живе відеоспостереження у форматі 1080p HD;
  • горизонтальне та вертикальне обертання камери на 360 градусів;
  • широкий кут огляду зі 105-градусною лінзою;
  • 8-кратне цифрове збільшення зображення;
  • приватний режим із фізичним блокуванням лінзи;
  • двосторонній аудіо зв’язок;
  • нічний режим із глибиною висвітлення до 9 метрів. 

Нова Cam 360 дає можливість повертати та нахиляти камеру із мобільного додатку, забезпечуючи кут огляду на 360 градусів. Також користувачі можуть перевести пристрій у приватний режим із фізичним блокуванням лінзи. 

Cam 360 використовує той самий мобільний додаток що й інші продукти компанії: Petcube Bites 2 Lite, Petcube Play 2 та Petcube Cam. Користувачі можуть легко перемикатися між різними пристроями, а також ділитися доступом до камери із сім’єю та друзями.

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Petcube Cam 360 коштує 41.99 дол і вже доступна на сайті компанії та Amazon. Поява камер в Україні очікується на початку 2024 року.

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Нагадаємо: 

У травні компанія Petcube оголосила про початок продажів своїх продуктів в Україні. Продуктова лінійка Petcube включає дві розумні камери для домашніх улюбленців – компактну Petcube Cam і Petcube Bites 2 Lite із вбудованою годівницею.

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