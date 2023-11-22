Стартап Anthropic випустив нову версію моделі ШІ Claude 2.1: може конкурувати з ChatGPT

Стартап зі штучного інтелекту Anthropic випустив удосконалену версію своєї великої мовної моделі Claude 2.1, яка дозволяє їй конкурувати із ChatGPT.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

Claude 2.1 доступна через API в консолі Anthropic і використовується в чаті claude.ai.

Компанія-розробниця подвоїла обсяг інформації, яку можна передати Claude, з обмеженням 200 тис токенів, що відповідає приблизно 150 000 слів або більше 500 сторінкам матеріалу.

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У компанії додали, що Claude може узагальнювати, відповідати на питання, прогнозувати тенденції, порівнювати і зіставляти кілька документів та багато іншого.

Також у Claude кількість хибних відповідей скоротилася вдвічі порівняно з попередньою моделлю. У Claude 2.1 внесли покращення у розумінні та узагальненні, особливо для довгих та складних документів, таких як юридичні документи, фінансові звіти та технічні специфікації.

Також на численні прохання користувачів було додано нову бета-функцію, яка дозволяє Claude інтегруватися з існуючими процесами, продуктами та API користувачів.

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Нагадуємо:

Google Alphabet, погодився інвестувати до 2 млрд доларів у компанію Anthropic, яка займається штучним інтелектом.