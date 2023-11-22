5 прифронтових областей отримали понад 300 накопичувачів енергії Tesla Powerwall

ФОТО: МІНЦИФРИ

5 прифронтових областей отримали 326 накопичувачів енергії Tesla Powerwall - їх встановлять у школах, лікарнях, дитячих садках та інших важливих об'єктах.

Про це повідомили в Мінцифри.

"Це потужні повербанки, здатні забезпечити електроенергією обʼєкти критичної та соціальної інфраструктури під час знеструмлень. Пристрої заряджаються від електроенергії та працюють протягом 12-14 годин. Також вони можуть підживлюватися від сонячних панелей. Це продовжить час роботи ще на кілька днів.

Tesla Powerwall уже встановлюють фахівці у 5 областях, які найбільше потребують резервного живлення. Незабаром пристрої відправляться ще у 2 інші прифронтові області", - заявили в міністерстві.

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Так, 74 накопичувача доставили на Миколаївщину, 43 - на Запоріжжя, 77 - на Дніпропетровщину, 85 - на Чернігівщину, 47 - на Сумщину.

Зазначається, що нові системи Powerwall Україна отримала безоплатно.

"Ініціативу Мінцифри підтримали уряд Польщі, Інститут телекомунікацій - Національний дослідний інститут (м. Варшава), Tesla Inc., американська благодійна організація "Direct Relief" та БО "Благодійний фонд Євгена Пивоварова", - додали в міністерстві.

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Економічна правда