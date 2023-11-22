5 прифронтовых областей получили более 300 накопителей энергии Tesla Powerwall

фото: минцифры

5 прифронтовых областей получили 326 накопителей энергии Tesla Powerwall – их установят в школах, больницах, детских садах и других важных объектах.

Об этом сообщили в Минцифре.

"Это мощные повербанки, способные обеспечить электроэнергией объекты критической и социальной инфраструктуры во время обесточений. Устройства заряжаются от электроэнергии и работают в течение 12-14 часов. Также они могут подпитываться от солнечных панелей. Это продлит время работы еще на несколько дней.

Tesla Powerwall уже устанавливают специалисты в 5 областях, наиболее нуждающихся в резервном питании. В скором времени устройства отправятся еще в 2 другие прифронтовые области", - заявили в министерстве.

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Так, 74 накопителя доставили на Николаевщину, 43 – на Запорожье, 77 – на Днепропетровщину, 85 – на Черниговщину, 47 – на Сумщину.

Отмечается, что новые системы Powerwall Украина получила бесплатно.

"Инициативу Минцифры поддержали правительство Польши, Институт телекоммуникаций – Национальный исследовательский институт (г. Варшава), Tesla Inc., американская благотворительная организация "Direct Relief" и БО "Благотворительный фонд Евгения Пивоварова", - добавили в министерстве.

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Экономическая правда