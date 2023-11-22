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"Укренерго" зафіксувало дефіцит в енергосистемі: споживачів закликали економити

Середа, 22 листопада 2023, 13:00 - Анастасія Жарикова

В енергосистемі України 22 листопада зафіксували дефіцит електроенергії, українців закликали ощадливо споживати ресурт протягом доби.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Диспетчерський центр "Укренерго" прогнозує, що у вечірні години він може збільшитися. 

Основними причинами дефіциту є збільшення споживання через похолодання, підвищена аварійність блоків електростанцій та недостатність обсягів імпорту електроенергії з ЄС.

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"Закликаємо українців ощадливо споживати електроенергію протягом доби. Не вмикайте одночасно потужні електропристрої, вимикайте світло в порожніх приміщеннях, перенесіть прання на нічні години", – зазначили в "Укренерго".

Крім цього станом на ранок 22 листопада через бойові дії та з інших причин без світла залишається 427 населених пунктів. Через обстріли є нові пошкодження в мережах обленерго в Донецькій, Запорізькій, Харківській областях. 

Аварійно-відновлювальні роботи проводять в залежності від ситуації з безпекою та з дозволу військових.

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Нагадуємо:

В аварійний ремонт 20 листопада вивели 5 енергоблоків теплоелектростанцій, але обмеження споживання не застосовувались.

Укренерго енергетика електроенергія
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