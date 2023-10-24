СБУ викрила на Закарпатті бізнесмена, який допомагав РФ виробляти обладнання для кораблів

Служба безпеки України (СБУ) заявила про викриття на Закарпатті місцевого підприємця, який допомагав Росії виробляти високотехнологічне обладнання для військових кораблів.

Про це повідомляє пресслужба СБУ в Telegram.

За словами СБУ, йдеться про поставки вогнетривкої сировини, яка необхідна для виплавки сталі та її подальшого застосування для виробництва радіолокаційних комплексів для суден російського флоту.

"Незаконну діяльність організував підприємець із Закарпаття. Для реалізації оборудки він виїхав до однієї з європейських країн, звідки й перевозив відповідну сировину нібито для замовників з Близького Сходу.

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Насправді фігурант переправляв придбану продукцію через територію Білорусі своїм покупцям в РФ. Для перевезення оптових партій сировини ділок використовував вантажівки власного автотранспортного підприємства на території ЄС. Таким чином зловмисник поставив до Росії декілька партій сировини на понад 12 млн у гривневому еквіваленті", - йдеться у повідомленні.

За даними СБУ, серед основних замовників товару були представники одного з найбільших підприємств чорної металургії РФ - Нижньолипецького металургійного комбінату, що виробляє сталь.

У подальшому цей сплав росіяни відправляли до підсанкційної російської компанії "Ізумруд", яка виготовляє радіолокаційне обладнання для військових кораблів агресора.

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Також задокументовані факти постачання сировини до тимчасово окупованого Криму, додали в СБУ.

"Для маскування "схеми" її організатор вносив недостовірні відомості до міжнародних товарно-транспортних накладних, насамперед щодо маршрутів перевезень та замовників продукції.



Під час обшуків в офісних приміщеннях фігуранта на Закарпатті виявлено фінансово-господарську документацію із доказами оборудок", - заявили у відомстві.

Слідчі СБУ повідомили директору підприємства про підозру за ч. 4 ст. 111-1 ККУ (провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора).

Економічна правда