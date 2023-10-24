СБУ разоблачила на Закарпатье бизнесмена, который помогал РФ производить оборудование для кораблей

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о разоблачении на Закарпатье местного предпринимателя, который помогал России производить высокотехнологичное оборудование для военных кораблей.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Telegram.

По словам СБУ, речь идет о поставках огнеупорного сырья, которое необходимо для выплавки стали и ее дальнейшего применения для производства радиолокационных комплексов для судов российского флота.

"Незаконную деятельность организовал предприниматель из Закарпатья. Для реализации сделки он выехал в одну из европейских стран, откуда и перевозил соответствующее сырье якобы для заказчиков с Ближнего Востока.

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На самом деле фигурант переправлял приобретенную продукцию через территорию Беларуси своим покупателям в РФ. Для перевозки оптовых партий сырья делец использовал грузовики собственного автотранспортного предприятия на территории ЕС. Таким образом злоумышленник поставил в Россию несколько партий сырья на более 12 млн в гривневом эквиваленте", - говорится в сообщении.

По данным СБУ, среди основных заказчиков товара были представители одного из крупнейших предприятий черной металлургии РФ - Нижнелипецкого металлургического комбината, производящего сталь.

В дальнейшем этот сплав россияне отправляли в подсанкционную российскую компанию "Изумруд", которая производит радиолокационное оборудование для военных кораблей агрессора.

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Также задокументированы факты поставки сырья во временно оккупированный Крым, добавили в СБУ.

"Для маскировки "схемы" ее организатор вносил недостоверные сведения в международные товарно-транспортные накладные, прежде всего относительно маршрутов перевозок и заказчиков продукции.

Во время обысков в офисных помещениях фигуранта на Закарпатье обнаружена финансово-хозяйственная документация с доказательствами сделок", - заявили в ведомстве.

Следователи СБУ сообщили директору предприятия о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 УК (осуществление хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором, в том числе оккупационной администрацией государства-агрессора).

Экономическая правда