Експортерам в Росії повідомили, скільки валютної виручки доведеться продавати для підтримки рубля

Через два дні після указу глави РФ Владіміра Путіна про обов'язковий продаж валютної виручки, російським експортерам нарешті довели обсяги, які вони зобов'язані будуть зачисляти на рахунки в Росії, після чого частину цих обсягів - продавати.

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на повідомлення уряду РФ.

Зокрема, як пише "КоммерсантЪ", згідно з цим рішенням, починаючи з 16 жовтня експортери зобов'язані зараховувати на свої рахунки в банках РФ щонайменше 80% усієї іноземної валюти, отриманої згідно з умовами їхніх експортних контрактів. На зарахування дається 60 днів з моменту отримання коштів.

Далі протягом двох тижнів експортери зобов'язані продавати на внутрішньому ринку щонайменше 90% валютної виручки, зарахованої на свої рахунки в банках (але щонайменше 50% від коштів, отриманих згідно з кожним експортним контрактом, у строк не більше ніж 30 днів із моменту їхнього отримання).

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Цей порядок стосується 43 груп компаній, що належать до галузей паливно-енергетичного комплексу, чорної та кольорової металургії, хімічної та лісової промисловості, зернового господарства. Їхній перелік було визначено указом Путіна від 11 жовтня.

Вже оголошено, що в окремі компанії будуть введені уповноважені представники Росфінмоніторингу, які перевірятимуть дотримання правил валютного регулювання.

При цьому затверджений указом Путіна список компаній-експортерів, які будуть зобов'язані продавати валютну виручку, не розкривається, документ має характер "для службового користування".

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Примітно, що Путін уже спробував перекласти частину відповідальності за цей указ на Центробанк. Зокрема, назвав підписаний указ результатом спільної роботи федерального уряду і Банку Росії.

Водночас глава Центробанку Росії (який раніше неодноразово виступав проти повернення до обов'язкового продажу валютної виручки експортерами) Ельвіра Набіулліна наголосила, що обов'язковий продаж матиме точковий і тимчасовий характер. На постійній і загальній основі застосовувати цей захід начебто не планується.

Нагадуємо:

11 жовтня ввечері, вже після закриття біржових валютних торгів, стало відомо, що президент РФ Володимир Путін підписав указ про обов'язковий продаж валютної виручки окремими великими експортерами для стабілізації курсу рубля.

Опитані експерти, яких протягом дня цитували російські ЗМІ, визнавали ефект від указу Путіна. Однак жоден із них не висловився на користь того, що обов'язковий продаж валютної виручки надалі радикально вплине на курс рубля.

Рубль припинив зростання вже на другий день після указу Путіна про продаж валютної виручки.