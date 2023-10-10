Російські кав'ярні перейдуть на низькоякісну каву через обвал рубля

тасс

Російські власники кав'ярень планують закуповувати каву нижчої якості через зростання цін на продукцію, спричинене обвалом рубля.

Про це пише The Moscow Times із посиланням на менеджера з продажу компанії-імпортера зеленого зерна в Росію RTC-Trading Сергія Рибенка.

За його словами, всі закупівлі йдуть у доларах і придбати хороший товар за колишніми цінами в рублях стало неможливо.

"Високий курс зараз дуже сильно може з'їсти купівельну спроможність. Найімовірніше, власники кав'ярень купуватимуть низькоякісну каву", - заявив Рибенко.

Реклама:

Він додав, що курс зачіпає виключно внутрішній ринок, біржові котирування арабіки і робусти залишилися незмінними, а з боку країн-виробників кави ніяких змін не очікується: поставки, як і раніше, йтимуть із Центральної Америки, Африки та Азії.

За його словами, за останні роки ціни на базову арабіку зросли в 1,5 раза: з 90-100 центів до 150-160 центів за фунт.

"Що стосується робусти, у червні 2023-го тонна цієї кави обходилася в 2,8 тисячі дол, а в жовтні її можна купити за 2,4 тисячі дол. Ціни на базові арабіку і робусту зараз дуже наближені одна до одної, і різниця між ними вкрай мала, особливо в роздробі", - уточнив він.

Реклама:

При цьому зазначається, що російський бізнес уже "затягнув паски".

Так, генеральний керівник TanukiFamily Алла Бондаренко заявила, що закупівельні ціни на каву зростають увесь останній рік, і закладам компанії доводиться підлаштовуватися, щоб не втратити клієнтів. "На поточний момент ми тримаємо ціни в роздробі. Таким чином знижуємо маржинальність, але зберігаємо лояльність наших гостей", - сказала вона.

Напередодні долар уперше з кінця березня 2022 року піднявся у РФ вище 102 рублів, але потім почав падати. Вранці 10 жовтня американська валюта знову торгувалася на рівні вище 100 рублів.

Економічна правда