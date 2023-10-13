Экспортерам в России сообщили, сколько валютной выручки придется продавать для поддержки рубля

Спустя два дня после указа главы РФ Владимира Путина об обязательной продаже валютной выручки, российским экспортерам наконец довели объемы, которые они обязаны будут зачислять на счета в России, после чего часть этих объемов - продавать.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на сообщение правительства РФ.

В частности, как пишет "КоммерсантЪ", согласно этому решению, начиная с 16 октября экспортеры обязаны зачислять на свои счета в банках РФ не менее 80% всей иностранной валюты, полученной в соответствии с условиями их экспортных контрактов. На зачисление дается 60 дней с момента получения средств.

Далее в течение двух недель экспортеры обязаны продавать на внутреннем рынке не менее 90% валютной выручки, зачисленной на свои счета в банках (но не менее 50% от средств, полученных в соответствии с каждым экспортным контрактом, в срок не более 30 дней с момента их получения).

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Этот порядок касается 43 групп компаний, относящихся к отраслям топливно-энергетического комплекса, чёрной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства. Их перечень был определен указом Путина от 11 октября.

Уже объявлено, что в отдельные компании будут введены уполномоченные представители Росфинмониторинга, которые будут проверять соблюдение правил валютного регулирования.

При этом утвержденный указом Путина список компаний-экспортеров, которые будут обязаны продавать валютную выручку, не раскрывается, документ носит характер "для служебного пользования".

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Показательно, что Путин уже попытался переложить часть ответственности за данный указ на Центробанк. В частности, назвал подписанный указ результатом совместной работы федерального правительства и Банка России.

В то же время, глава Центробанка России (который ранее неоднократно выступал против возвращения к обязательной продажи валютной выручки экспортерами) Эльвира Набиуллина подчеркнула, что обязательная продажа будет носить точечный и временный характер. На постоянной и всеобщей основе применять эту меру якобы не планируется.

Напоминаем:

11 октября вечером, уже после закрытия биржевых валютных торгов, стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже валютной выручки отдельными крупными экспортерами для стабилизации курса рубля.

Опрошенные эксперты, которых в течение дня цитировали российские СМИ, признавали эффект от указа Путина. Однако ни один из них не высказался в пользу того, что обязательная продажа валютной выручки окажет в дальнейшем радикальное влияние на курс рубля.

Рубль остановил рост уже на второй день после указа Путина о продаже валютной выручки.