Путін рятує рубль: указ про обов'язковий продаж валютної виручки посилив його на 3%

Після підписання президентом РФ Владіміром Путіним 11 жовтня указу про повернення обов'язкового продажу валютної виручки, на торгах 12 жовтня рубль посилився на 3-3,5% до основних валют.

11 жовтня ввечері, вже після закриття біржових валютних торгів, стало відомо, що президент РФ Владімір Путін підписав указ про обов'язковий продаж валютної виручки окремими великими експортерами для стабілізації курсу рубля.

І вже 12 жовтня пара долар/рубль склала значення 96,46 руб/долар - вперше з 27 вересня. Таким чином, рубль набрав 3,3% порівняно з попереднім днем, до підписання указу.

Пара євро/рубль 12 жовтня котирувалася по 102,81 - і тут рубль набрав 3,5% порівняно з попереднім днем. До таких показників рубль зміцнився вперше 29 вересня.

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Опитані експерти, яких протягом дня цитували російські ЗМІ, визнавали ефект від указу Путіна. Однак жоден із них не висловився на користь того, що обов'язковий продаж валютної виручки надалі радикально вплине на курс рубля.

Так, у Центробанку, який раніше неодноразово виступав проти повернення до обов'язкового продажу валютної виручки експортерами, вважаючи, що це не дасть очікуваного ефекту в стабілізації курсу рубля, кажуть про зниження волатильності на ринку, але тільки в короткостроковій перспективі.

"Встановлення вимоги щодо репатріації та обов'язкового продажу валютної виручки для 43 груп компаній може підвищити оперативність реалізації компаніями валюти, поліпшити ситуацію з ліквідністю і внести внесок у зниження короткострокової волатильності на ринку", - йдеться в коментарі Центробанку.

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Однак Центробанк підкреслює, що ключовими факторами, які можуть стабілізувати валютний ринок, є зовнішньоторговельний баланс і грошово-кредитна політика, націлена на зниження інфляції.

Глава "Сбербанку" Герман Греф також заявляє, що вимога для частини експортерів продавати валютну виручку фундаментально навряд чи вплине на курс. Хоча, Греф визнає, що певний позитивний вплив ці валютні обмеження все ж принесли.

"Це вже вплинуло, курс дещо зміцнився, але фундаментально, я думаю, що це навряд чи вплине на ситуацію, тому що фундаментально курс визначається ринковими факторами. Якоюсь мірою це збільшить ще наш профіцит платіжного балансу, але так чи інакше прискорить повернення до фундаментального курсу", - сказав Греф.

Згідно з його прогнозами, курс рубля поступово стабілізується на позначці 90 руб за долар. А надалі можливе деяке зміцнення рубля, "якщо параметри наших експортних товарів залишаться тими самими".

"Нормальний сьогодні фундаментальний курс - 85-90 руб за долар", - вважає Греф.

Менш оптимістичні оцінки путінському указу дала аналітик компанії "Велес Капітал" Олена Кожухова. Вона вважає, що технічно варто очікувати прискорення зростання рубля і закріплення валютних пар на рівні 94,50 руб за долар і 101,50 руб за євро.

Як вважають експерти, на боці рубля в другій половині жовтня буде ще виступати і фіскальний фактор. У жовтні, крім Єдиного податкового платежу, куди входить нафтовий податок на видобуток корисних копалин, нафтовики сплачують квартальний податок на доданий дохід, що збільшує ймовірність зростання продажів експортної валютної виручки для розрахунків з бюджетом.

При цьому є шанси скоро побачити помітне зростання припливу валюти на внутрішній ринок від рекордного за багато місяців російського нафтового експорту у вересні - його оцінило Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) в 8,8 млрд доларів.

Перешкоджати ж позитивному ефекту від введення обов'язкового продажу може непідвладний адміністративному рішенню технічний фактор: значні тимчасові лаги в поверненні валютної виручки через зростання логістичних витрат в умовах західних обмежень, специфіки валютного законодавства низки країн, куди було переспрямовано експорт, та інші чинники.

Нагадуємо:

У середу ввечері, вже після закриття біржових валютних торгів, стало відомо, що президент РФ Володимир Путін підписав указ про обов'язковий продаж валютної виручки окремими великими експортерами для стабілізації курсу рубля.

Указ поширюється на 43 групи компаній, при цьому обов'язкова репатріація і продаж валютної виручки на російському ринку вводиться на 6 місяців.

Обов'язковий продаж у Росії вже діяв кілька місяців торік як фактор підтримання фінансової стабільності. Російська валюта навіть показувала значне зростання до багаторічних максимумів, однак на це вплинула і низка інших факторів.