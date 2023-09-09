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Блінкен засудив удари РФ по українських портах на Дунаї і звинуватив Кремль у "голодних іграх"

Субота, 9 вересня 2023, 10:00 - Європейська правда

Держсекретар США Ентоні Блінкен засудив останню серію російських ударів по українських портах на Дунаї, які тепер відіграють ключову роль для експорту зерна.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Блінкен наголосив, що Росія продовжує систематично руйнувати інфраструктуру у портах на Дунаї, важливу для експорту українського зерна на світові ринки після виходу Кремля з Чорноморської зернової ініціативи. 

"Це російська методичка: заблокувати український експорт, перетворити продовольство на зброю і змусити голодних людей платити за наслідки цього" , – заявив він. 

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Перед тим відбулася розмова Блінкена з главою МЗС Румунії, вони обговорювали розслідування щодо уламків безпілотника, знайдених на румунському березі Дунаю після обстрілів РФ української території.

Дипломати також обговорили додаткову співпрацю задля збереження безпеки повітряного простору, в тому числі майбутню ротацію додаткових американських винищувачів F-16 для посилення місії НАТО з патрулювання повітряного простору в Румунії.

Також у п'ятницю німецьке Bild опублікувало матеріал про те, що генсек ООН нібито  веде таємні переговори з Москвою щодо відновлення "зернової угоди" в обмін на санкційні поступки.

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Речник українського зовнішньополітичного відомства Олег Ніколенко наголосив на незмінності української позиції щодо того, що послаблення санкцій проти РФ призведе до нового шантажу з боку Кремля.

Європейська правда

США зерно експорт Україна
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