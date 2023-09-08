Нафта падає на тлі зміцнення долара і побоювань щодо економіки Китаю

Reuters

Нафта продовжила втрати в п'ятницю, оскільки побоювання щодо стану економіки Китаю, що сповільнюється, і зміцнення долара США знищили прибуток, викликаний скороченням поставок з боку основних виробників - Саудівської Аравії і Росії.

Про це пише Reuters.

Як змінились ціни

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 41 цент, або на 0,5%, до 89,51 доларів за барель до 06:19 за Гринвічем, в той час як ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) знизилися на 50 центів, або на 0,6%, до 86,36 доларів.

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Причини

Обидва еталони досягли 10-місячних максимумів на початку цього тижня через побоювання щодо потенційного дефіциту під час пікового зимового сезону попиту після того, як Саудівська Аравія і Росія продовжили добровільне скорочення поставок до кінця року.

Незважаючи на ці "бичачі" сигнали, нерівномірне відновлення економіки Китаю і сильний долар США тиснуть на ціни, зазначає старший ринковий аналітик Phillip Nova Пріянка Сачдева.

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Інвестори очікують, що процентні ставки в США залишаться на 20-річних максимумах, і це "розв'язало руки" долару, зробивши покупку нафти в інших валютах дорожчою.

У п'ятницю індекс долара США був трохи нижче шестимісячного піку.

Як свідчать дані, опубліковані в четвер, загальний обсяг експорту та імпорту Китаю в серпні впав, оскільки подвійний тиск з боку просідання попиту за кордоном і слабких споживчих витрат стиснув бізнес у другій найбільшій економіці світу.

Але імпорт сирої нафти в Китай минулого місяця зріс на 30,9%, оскільки нафтопереробні компанії нарощували запаси і збільшували переробку, щоб отримати вигоду від більш високих прибутків від експорту палива.

Більший, ніж очікувалось, приріст запасів сирої нафти в США надав "приглушену" підтримку цінам на нафту.

Запаси сирої нафти в США скорочуються четвертий тиждень поспіль, причому за останній місяць вони впали більш ніж на 6%, оскільки нафтопереробні заводи працюють на високих темпах, щоб не відставати від світового попиту на енергоносії, свідчать дані Адміністрації енергетичної інформації, опубліковані в четвер.

Економічна правда