Влада США закликає нафтові компанії пояснити свою діяльність у РФ після її вторгнення в Україну

Голова комітету з міжнародних відносин Сенату США звернувся до трьох найбільших нафтосервісних компаній країни з проханням пояснити, чому вони продовжують вести бізнес у РФ після її вторгнення в Україну.

Про це повідомляє агенція Associated Press.

У листах до керівників SLB, Baker Hughes і Halliburton сенатор Боб Менендес заявив, що він "надзвичайно стурбований" висновками AP щодо їхньої діяльності у РФ. Тоді агенція повідомила, що РФ імпортувала технології від три вищезгаданих нафтосервісних компаній на суму понад 200 млн дол протягом року після повномасштабного вторгнення.

Менендес зазначив, що президент Джо Байден і Конгрес запровадили "широкомасштабні санкції, пов'язані за порушення РФ суверенітету іншої країни", а російське вторгнення було "особливо огидним", її солдати вчинили "десятки тисяч звірств".

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Крім того, вимагає від компанії взяти на себе зобов'язання "припинити всі інвестиції" в російську інфраструктуру з видобутку викопного палива.

Додається, що наразі немає жодних доказів того, що будь-яка з компаній порушила санкції, продовжуючи відправляти обладнання до РФ.

"Halliburton згорнула свою діяльність в Росії менш ніж через пів року після вторгнення, а Baker Hughes продала свій нафтосервісний бізнес в Росії приблизно через дев'ять місяців. SLB оголосила про припинення експорту технологій до РФ у липні", – йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що найбільша у світі компанія з обслуговування нафтових родовищ SLB заявила про припинення поставок продукції та технологій до РФ з усіх підприємств у відповідь на подальше розширення міжнародних санкцій.

Також Нацагентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло провідну глобальну нафтопромислову компанію SLB (колишня Schlumberger) зі штаб-квартирою в США до переліку міжнародних спонсорів війни.

Влітку минулого року американська нафтосервісна компанія Baker Hughes заявила, що припиняє обслуговування всіх російських проєктів щодо скрапленого газу.