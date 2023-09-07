Всі розділи
Укр / Рус

Влада США закликає нафтові компанії пояснити свою діяльність у РФ після її вторгнення в Україну

Четвер, 7 вересня 2023, 20:02 - Ігор Пилипів

Голова комітету з міжнародних відносин Сенату США звернувся до трьох найбільших нафтосервісних компаній країни з проханням пояснити, чому вони продовжують вести бізнес у РФ після її вторгнення в Україну.

Про це повідомляє агенція Associated Press.

У листах до керівників SLB, Baker Hughes і Halliburton сенатор Боб Менендес заявив, що він "надзвичайно стурбований" висновками AP щодо їхньої діяльності у РФ. Тоді агенція повідомила, що  РФ імпортувала технології від три вищезгаданих  нафтосервісних компаній на суму понад 200 млн дол протягом року після повномасштабного вторгнення.

Менендес зазначив, що президент Джо Байден і Конгрес запровадили "широкомасштабні санкції, пов'язані за порушення РФ суверенітету іншої країни", а російське вторгнення було "особливо огидним", її солдати вчинили "десятки тисяч звірств".

Реклама:

Крім того, вимагає від компанії взяти на  себе зобов'язання "припинити всі інвестиції" в російську інфраструктуру з видобутку викопного палива.

Додається, що наразі немає жодних доказів того, що будь-яка з компаній порушила санкції, продовжуючи відправляти обладнання до РФ. 

"Halliburton згорнула свою діяльність в Росії менш ніж через пів року після вторгнення, а Baker Hughes продала свій нафтосервісний бізнес в Росії приблизно через дев'ять місяців. SLB оголосила про припинення експорту технологій до РФ у липні", – йдеться в повідомленні. 

Реклама:

Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що найбільша у світі компанія з обслуговування нафтових родовищ SLB заявила про припинення поставок продукції та технологій до РФ з усіх підприємств у відповідь на подальше розширення міжнародних санкцій.

Також Нацагентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло провідну глобальну нафтопромислову компанію SLB (колишня Schlumberger) зі штаб-квартирою в США до переліку міжнародних спонсорів війни.

Влітку минулого року американська нафтосервісна компанія Baker Hughes заявила, що припиняє обслуговування всіх російських проєктів щодо скрапленого газу.

США нафта РФ санкції компанії
Реклама:
Подкаст
Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Матеріали за темою
США вперше передадуть Україні гроші, конфісковані в російських олігархів 7 вересня 2023, 09:00
Держсекретар США Блінкен в Україні оголосить допомогу на 1 мільярд доларів 6 вересня 2023, 13:18
США заморозили активи російських олігархів за кордоном на 1 мільярд доларів 4 вересня 2023, 09:55
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті