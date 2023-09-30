Хто фінансує збитковий Telegram і наскільки безпечно ним користуватися?

Telegram - один з найпопулярніших месенджерів в Україні, з якого дізнаються новини мільйони наших громадян.

Однак яскрава медійна "обгортка" Telegram тьмяніє, коли мова йде про гроші. Попри аудиторію розміром близько 800 мільйонів користувачів, месенджер Дурова ще жодного року не зумів не просто принести його власнику дохід, а навіть вийти на самоокупність.

Останні декілька років для свого функціонування Telegram бере гроші у борг. Хто погоджується вкладати у збитковий проєкт і навіщо? Про це ми поговорили з журналістом "Економічної правди", автором публікації про фінансування Telegram Ігорем Пилипівим.