Telegram відкриває доступ до функції сторіз усім користувачам

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Месенджер Telegram поступово запроваджує функції сторіз для усіх користувачів, а не тільки для тих, хто має платну підписку.

Про це повідомив засновник Telegram Павло Дуров.

"Наступний крок для Telegram - вийти за рамки обміну повідомленнями та стати лідером інновацій у соціальних мережах загалом. Ми повинні використовувати нашу популярність, щоб змінювати життя мільярдів людей на краще, надихати та піднімати людей на нашій планеті.

Поступове розгортання сторіз для всіх користувачів знаменує початок цього нового етапу в історії Telegram", - заявив Дуров у дописі, присвяченому 10-річчю Telegram.

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Нагадаємо:

У червні повідомлялось, що месенджер Telegram готується запустити функцію "сторіз" - повідомлялось, що вона проходить завершальну стадію тестування і запрацює вже на початку липня.

Зрештою, сторіз зʼявилися у застосунку 21 липня: спочатку лише для підписників Premium.

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У сторіз, зокрема, можна додавати стікери й емодзі, малювати, додавати на зображення текст і посилання та позначати інших людей.

Економічна правда