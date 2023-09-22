У Telegram розширили функцію публікації Stories

Telegram-канали отримали можливість публікувати Stories.

Про це повідомили у блозі месенджера.

Після останнього оновлення Telegram-канали зможуть публікувати історії, даючи наліпки для реакцій та музику.

"Telegram Premium тепер включає один заряд, яким можна заряджати будь-який канал. Коли канал отримує більше зарядів, його рівень підвищується – за кожний новий рівень канал може публікувати 1 додаткову історію на день прямо в стрічці своїх підписників", – йдеться у повідомленні.

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Канали збирають заряди за спеціальним посиланням. Дізнатися, скільки зарядів залишилося до нового рівня можна у розділі "Інформація про канал" (Більше > Статистика > Заряди).

Публікувати історії від імені каналу зможуть лише адміністратори з підпискою Telegram Premium.

Крім цього, відтепер як користувачі, так і канали можуть додавати наліпки для реакцій до своїх історій, даючи змогу глядачам реагувати ще більшою кількістю емоджі в лише один дотик.

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Історії від каналів показують лічильники реакцій та показують, скільки людей вибрали кожну реакцію.

Нагадуємо:

20 липня у Telegram офіційно запустили формат Stories. Поки функція все ще доступна лише власникам Premium, а от переглядати їх можуть усі користувачі.

У середині серпня повідомлялося, що месенджер Telegram поступово запроваджує функції Stories для усіх користувачів, а не тільки для тих, хто має платну підписку.