Уряд розширив програму кредитів під 5-7-9%, зокрема, для бізнесу на деокупованих територіях

Кабінет Міністрів розширив механізми державної підтримки бізнесу за програмою "Доступні кредити 5-7-9%".

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Відповідне рішення уряд прийняв на засіданні 15 вересня.

Зокрема, було посилено підтримку переробки та проєктів енергоефективності на всій території України, бізнесу на деокупованих територіях. А також запроваджено механізми держпідтримки за договорами факторингу, що стимулюватиме розвиток вітчизняного виробництва.

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Для бізнесу на територіях зони високого воєнного ризику (деокупованих територіях) передбачається:

компенсація відсотків за програмою до рівня 1% на перші два роки, 5% з наступного року на інвестиційні цілі та 3% на фінансування оборотного капіталу;

збільшення терміну кредитування до 10 років на інвестиційні цілі;

збільшення ліміту програми до 150 млн грн (для підприємств, що зазнали руйнувань і здійснюють діяльність на деокупованих територіях).

Для бізнесу, що створює найбільшу додану вартість (переробні підприємства (за всіма КВЕД Секції С), та за напрямом енергомодернізації передбачено:

компенсацію відсотків за програмою до рівня 5-7-9 %;

збільшення терміну кредитування до 10 років на інвестиційні цілі;

збільшення ліміту програми до 150 млн грн.

Для всіх інших випадків встановлюється ставка 13% річних на фінансування оборотних коштів, відтак, залишається ставка на рівні 5-7-9% на інвестиційні цілі.

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Також ухваленим рішенням постанову "Про надання фінансової державної підтримки" доповнили Порядком надання фінансової державної підтримки суб’єктам підприємництва за договорами факторингу (фінансування під відступлення права грошової вимоги за поставлені товари, виконані роботи, надані послуги тощо).

Основні положення Порядку:

держпідтримка бізнесу за договорами факторингу здійснюється Фондом розвитку підприємництва в межах отриманих коштів, передбачених у державному бюджеті;

фактором може бути лише банк, що має відповідну ліцензію, і лише за договорами внутрішнього факторингу;

максимальний ліміт фінансування на контрагента та групу - до 95% суми грошової вимоги, або до 150 млн грн (з урахуванням отриманої держпідтримки за програмами кредитування та лізингу);

максимальний строк користування факторинговим фінансуванням для суб’єкта підприємництва - 360 днів;

держава компенсує підприємцю витрати на сплату базової винагороди до рівня 13% річних.

Також Порядок регламентує обмеження для банків розмірів процентної ставки, одноразової комісії та комісії за додаткові послуги, підвищеної (штрафної) винагороди за порушення суб’єктом підприємництва умови договору факторингу тощо, встановлює критерії для підприємців, що претендуватимуть на держдопомогу за договорами факторингу та вимоги до договорів факторингу.

"Впроваджуючи держпідтримку за договорами факторингу ми розширюємо можливості програми з підтримки вітчизняного виробника", - резюмувала перша віціепрем’єр - міністр економіки Юлія Свириденко.

Економічна правда