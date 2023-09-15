Уряд вже виділив 60 мільярдів на швидке відновлення регіонів

Денис Шмигаль

На швидке відновлення регіонів Кабінет міністрів виділив вже 60 млрд грн, завдання місцевих влад – їхнє ефективне використання.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Президії Конгресу місцевих та регіональних влад.

Глава уряду уточнив, що на засіданні зосередилися на актуальних питаннях Харківської області.

"Харківщині ми виділили 3,56 млрд з фонду ліквідації наслідків збройної агресії на відновлення населених пунктів, інфраструктури житлового та громадського призначення. Ще 4,4 млрд грн перерахували цього року цільових субвенцій. З резервного фонду регіон отримав 1,3 млрд грн на зведення фортифікацій", – повідомив Шмигаль.

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Прем’єр додав, що Харківська область є лідером за поданими заявами на компенсацію за пошкоджене та зруйноване житло єВідновлення: понад 16 тис заяв. Водночас потрібно прискорити роботу місцевих комісій для обробки заяв.

Щодо розмінування. Усього до процесу в країні залучено 26 машин, з яких на Харківщині – 6. Уряд перебуває в постійному діалозі з партнерами для постачання нової техніки.

Шмигаль також наголосив на пріоритетних видатках для місцевих бюджетів: безпека та оборона, соціальні допомоги, медицина, освіта, критична інфраструктура, швидке відновлення.

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Нагадуємо:

Кабінет Міністрів на засіданні 29 серпня ухвалив постанову про перерозподіл субвенції на реалізацію проєктів відновлення в регіонах. Загальна сума фінансування становитиме 1,7 мільярда гривень.