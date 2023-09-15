Правительство расширило программу кредитов под 5-7-9%, в частности для бизнеса на деоккупированных территориях

Кабинет Министров расширил механизмы государственной поддержки бизнеса по программе "Доступные кредиты 5-7-9%".

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании 15 сентября.

В частности, была усилена поддержка переработки и проектов энергоэффективности на всей территории Украины, бизнеса на деоккупированных территориях. А также внедрены механизмы господдержки по договорам факторинга, которые будут стимулировать развитие отечественного производства.

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Для бизнеса на территориях зоны высокого военного риска (деоккупированных территориях) предполагается:

компенсация процентов по программе до уровня 1% в первые два года, 5% со следующего года на инвестиционные цели и 3% на финансирование оборотного капитала;

увеличение срока кредитования до 10 лет на инвестиционные цели;

увеличение лимита программы до 150 млн грн (для предприятий, разрушенных и осуществляющих деятельность на деоккупированных территориях).

Для бизнеса, создающего наибольшую добавленную стоимость (перерабатывающие предприятия (по всем КВЭД Секции С), и по направлению энергомодернизации предусмотрено:

компенсацию процентов по программе до уровня 5-7-9%;

увеличение срока кредитования до 10 лет на инвестиционные цели;

увеличение лимита программы до 150 млн. грн.

Для всех остальных случаев устанавливается ставка 13% годовых на финансирование оборотных средств, поэтому остается ставка на уровне 5-7-9% на инвестиционные цели.

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Также принятым решением постановление "О предоставлении финансовой государственной поддержки" дополнили Порядком предоставления финансовой государственной поддержки субъектам предпринимательства по договорам факторинга (финансирование под уступку права денежного требования за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги и т.п.).

Основные положения Порядка:

господдержка бизнеса по договорам факторинга осуществляется Фондом развития предпринимательства внутри полученных средств, предусмотренных в государственном бюджете;

фактором может быть только банк, имеющий соответствующую лицензию, и только по договорам внутреннего факторинга;

максимальный лимит финансирования на контрагента и группу – до 95% суммы денежного требования, или до 150 млн грн (с учетом полученной господдержки по программам кредитования и лизинга);

максимальный срок пользования факторинговым финансированием для субъекта предпринимательства - 360 дней;

государство компенсирует предпринимателю расходы по уплате базового вознаграждения до уровня 13% годовых.

Также Порядок регламентирует ограничения для банков размеров процентной ставки, единовременной комиссии и комиссии за дополнительные услуги, повышенного (штрафного) вознаграждения за нарушение субъектом предпринимательства условия договора факторинга и т.п., устанавливает критерии для предпринимателей, которые будут претендовать на госпомощь по договорам факторинга и требования к договорам факторинг.

"Внедряя господдержку по договорам факторинга мы расширяем возможности программы по поддержке отечественного производителя", – резюмировала первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко.

Экономическая правда