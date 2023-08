НАЗК повернуло до переліку спонсорів війни п'ять компаній з Греції

Нацагентство з питань запобігання корупції (НАЗК) відновило статус п'ятьох грецьких компаній-перевізників у переліку "міжнародних спонсорів війни", оскільки вони не виконали умови, узгоджені під час переговорів щодо виключення їх з переліку.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Йдеться про п'ять грецьких компаній - Dynacom Tankers Management (DTM); Delta Tankers LTD; Thenamaris Ships Management Inc.; Minerva Marine; TMC Tankers LTD, яким НАЗК влітку надало статус "спонсорів війни".

У НАЗК підкреслили, що ці перевізники транспортували російську нафту та нафтопродукти, тим самим поповнюючи бюджет РФ та фінансуючи російське вторгнення.

Як розповідали в агентстві, минулої весни грецькі судновласники величезний обсяг російської нафти.

За підрахунками НАЗК, орієнтовний обсяг такої логістики сягнув понад 19 млн тонн нафти на суму 16 млрд доларів - це більше третини усієї нафти, яка вивезена з РФ минулої весни.

Так, у період березень-травень 2022 року TMS Tankers Ltd транспортував 3,4 млн т нафти, Minerva Maritime - 2,7 млн т, Thenamaris Ships Management Inc - 1,4 млн т, Delta Tankers Ltd - 1,3 млн т, Dynacom Tankers Management Ltd. - 1,05 млн т.

У НАЗК додали, що нещодавно українська та грецька сторони розпочали перемовини, де компаніям запропонували виконати такі умови:

припинити практики вимкнення транспондерів (пристроїв для відстеження навігації суден);

припинити практики перевантаження вантажу з борту на борт;

публічно засудити російську агресію.

"Проблему вимкнення транспондерів та перевалки з борту на борт було вирішено у 11-ому пакеті санкцій ЄС. Проте ці пʼять грецьких компаній-перевізників не виконали у визначений строк вимогу публічного засудження російської агресії.

Тому НАЗК відновило їхній статус у переліку "Міжнародні спонсори війни", - пояснили в агентстві.

Економічна правда