План на €50 млрд: як Уряд та ЄС працюють над економічним зростанням України

У Лондоні на Ukraine Recovery Conference Європейська комісія анонсувала Ukraine Facility — нову чотирирічну програму фінансування України на 50 млрд євро.

Програма має забезпечити швидке відновлення, розвиток української економіки та підтримку стратегічних секторів, допомогти здійснити потужні державні трансформації та пришвидшити євроінтеграцію.

Ukraine Facility це також сигнал до державних та приватних інвесторів. У ній закладено 8 млрд євро бюджетних гарантій для інвестицій. Лише цей крок дозволить додатково залучити від 20 млрд євро.

Та ЄС не буде давати кошти не розуміючи, на що вони підуть. Ми самі маємо чітко визначитися, як державі використати цю можливість. Тому для реалізації потенціалу Ukraine Facility та досягнення цілей програми, ми готуємо План України.

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Отже, щодо процесу: що, коли та як.

Що таке План України

План України — це комплексний документ, який стане програмою відновлення та економічного розвитку держави на найближчі 4 роки.

Попередньо, він буде складатися з шести основних блоків, що сформують наше комплексне бачення розвитку української економіки.

Це макрофінансові сценарії відбудови; основні реформи та секторальні реформи (управління держмайном та приватизація, людський капітал, бізнес-клімат, фінансовий сектор), стратегії розвитку ключових секторів економіки. А також блок щодо збільшення спроможності для засвоєння інвестицій, та кроссекційні теми — євроінтеграція, цифровізація, регіональний розвиток та клімат.

Розроблений документ має бути амбітним, щоб дати поштовх швидкому розвитку. Водночас ми маємо бути реалістичними в оцінці своїх сил та можливостей. Якщо окремі пункти Плану не будуть виконані, ми не зможемо отримати передбачене під них фінансування, гроші так й залишаться на папері.

Як відбувається підготовка Плану України

Ми працюємо у дуже стислих термінах. Трохи полегшує роботу те, що на Лондон ми приїхали не з порожніми руками — вже є кроссекторальні напрацювання та загальне бачення курсу відновлення. Та це лише 20% з того, що ще потрібно зробити.

За три місяці ми маємо створити детальний План, за яким будемо діяти в наступні 4 роки.

Робота відбувається в кілька етапів. Спочатку потрібно напрацювати структуру плану. Тобто з яких розділів він буде складатись. Приблизні розділи ви можете прочитати вище.

Далі за серпень необхідно написати концептуальну записку — 30-50 сторінковий документ, який описує можливі макроекономічні сценарії, як за допомогою додаткових інвестицій в пріоритетні сектори та конкретних реформ українська економіка буде швидше зростати в наступні чотири роки.

Щоб забезпечити це зростання необхідно буде порахувати, скільки людей потрібно повернути, описати засоби, як це зробити. Скільки інвестицій можуть використати окремі сектори в наступні чотири роки з усіма наявними обмеженнями, і як підвищити їхню спроможність.

Цю записку ми принципово погодимо з ЄС, а також будемо обговорювати з іншими партнерами. Можливо, вони теж матимуть бажання приєднатись, тоді необхідно буде прорахувати та описати кілька сценаріїв — і на 50 млрд євро, і на більше.

Після того, як буде готова записка, ми почнемо готувати сам план. У ньому вже будуть точно розписані індикатори виконання. Схоже на меморандум з МВФ. Згідно з регламентом, запропонованим Єврокомісією, план буде перевірятись щоквартально.

За виконані індикатори будуть надходити гроші, за невиконані — ні. Тому індикаторів не може бути дуже багато і всі вони мають бути дуже важливі й водночас реалістичні.

Новою механікою, яку ще доведеться розробити, стане опис пріоритетних секторів і напрямів інвестицій в них. Найімовірніше, ці інвестиції будуть надходити через банківську систему, ЄІБ та ЄБРР або через українські банки.

І тут головне буде не виконання індикаторів, а спроможність наших українських компаній ці інвестиції використати. Бо якщо компанії пріоритетного сектору використати інвестиційну гарантію не встигнуть, то перевести її на інший сектор буде важко і довго.

Планування це добре, але щоб плани здійснилися — їх не має придумувати хтось один і потім вимагати від всіх щось робити. Ми залучили до роботи усіх, хто буде втілювати його у життя та стежити за виконанням: урядовців, бізнес, аналітичні центри українські та закордонні, громадські організації, міжнародних партнерів.

Усі експерти у своїх сферах та можуть об’єктивно оцінити можливості, порахувати потреби та зробити нас кращою державою.

Для координації цієї масштабної структури в Уряді створено міжвідомчу робочу групу, яку очолила Перший віцепрем’єр-міністр — Міністр економіки України Юлія Свириденко.

На цьому рівні погоджується загальна структура та графік роботи, а також затверджуватиметься сам План перед розглядом Європейською комісією.

Далі робота ведеться в профільних робочих групах, які готують окремі блоки плану: макрофін, реформи, сектори — все про що ми говорили вище.

Не менш важлива складова — це робочі групи з бізнесом, які мають підготувати та надати міністерствам пропозиції щодо політик та інвестиційних проєктів для розвитку галузей. Без розуміння, що відбувається в кожній з індустрій ми не можемо зробити ефективну програму розвитку.

Міністерства мають обговорювати з бізнесом плани розвитку галузей, враховувати корисні пропозиції від бізнесу, оцінити необхідне фінансування для розвитку галузі (в приватний сектор, в необхідну публічну інфраструктуру, в проєкти підтримки тощо).

Розроблені напрацювання стануть частиною Плану України, зокрема щодо розвитку стратегічних секторів економіки. Ми розраховуємо на активну участь від професіоналів бізнесу. Долучитися до груп можна заповнивши форму до 10 серпня, а більше інформації є на сторінці Мінекономіки.

Аналітично-консалтингову підтримку надає Київська школа економіки. Також у всіх групах працюють експерти з Великої четвірки.

Таким чином ми зможемо узгодити напрацювання учасників між собою, щоб програми не існували в вакуумі.

Секторальні стратегії

Сто відсотків, не всі напрацювання та інвестиційні опції, які ми розробимо у робочих групах, можуть бути втілені за 4 роки. У нас дуже багато крутих ідей, які дадуть свій реальний ефект трохи згодом.

Саме тому ми також працюємо над секторальними стратегіями розвитку на 10 років. Підготовка рекомендацій до них — наступне завдання робочих груп з бізнесом, поряд з підготовкою Плану України.

Секторальні стратегії будуть розраховані на 3 періоди — короткостроковий (2023-2024), середньостроковий (2025-2027) та довгостроковий (2028-2033). Документи будуть затверджені профільними міністерствами та стануть програмами для розвитку відповідних індустрій.

Що далі

Безумовно, програма Ukraine Facility — це потужний крок для повоєнної відбудови України. Але навіть суми в 50 млрд євро не вистачить для повного відновлення держави.

Ми розраховуємо, що розроблені напрацювання складуть рамку для наших відносин з усіма стратегічними донорами та партнерами. Розроблений план та секторальні стратегії сформують програму, до реалізації якої зможуть долучитися інші держави та приватні інвестори.