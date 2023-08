НАПК вернуло в перечень спонсоров войны пять компаний из Греции

Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) восстановило статус пяти греческих компаний-перевозчиков в перечне "международных спонсоров войны", поскольку они не выполнили условия, согласованные во время переговоров об исключении их из перечня.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Речь идет о пяти греческих компаниях - Dynacom Tankers Management (DTM); Delta Tankers LTD; Thenamaris Ships Management Inc.; Minerva Marine; TMC Tankers LTD, которым НАПК летом предоставило статус "спонсоров войны".

В НАПК подчеркнули, что эти перевозчики транспортировали российскую нефть и нефтепродукты, тем самым пополняя бюджет РФ и финансируя российское вторжение.

Как рассказывали в агентстве, прошлой весной греческие судовладельцы огромный объем российской нефти.

По подсчетам НАПК, ориентировочный объем такой логистики достиг более 19 млн тонн нефти на сумму 16 млрд долларов - это более трети всей нефти, вывезенной из РФ прошлой весной.

Так, в период март-май 2022 года TMS Tankers Ltd транспортировал 3,4 млн т нефти, Minerva Maritime - 2,7 млн т, Thenamaris Ships Management Inc - 1,4 млн т, Delta Tankers Ltd - 1,3 млн т, Dynacom Tankers Management Ltd. - 1,05 млн т.

В НАПК добавили, что недавно украинская и греческая стороны начали переговоры, где компаниям предложили выполнить следующие условия:

прекратить практики отключения транспондеров (устройств для отслеживания навигации судов);

прекратить практики перегрузки груза с борта на борт;

публично осудить российскую агрессию.

"Проблема отключения транспондеров и перевалки с борта на борт была решена в 11-м пакете санкций ЕС. Однако эти пять греческих компаний-перевозчиков не выполнили в установленный срок требование публичного осуждения российской агрессии.

Поэтому НАПК возобновило их статус в перечне "Международные спонсоры войны", - пояснили в агентстве.

Экономическая правда