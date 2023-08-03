В Україні збільшено прогноз урожаю: через сприятливу погоду є шанс перевершити минулий рік 

Українська зернова асоціація (УЗА) оновила оцінку потенційного врожаю 2023 року, збільшивши її на 7,8 млн тонн - до 76,8 млн тонн зернових і олійних, що на 3 млн тонн більше, ніж торік, хоча засіяні площі менші.

Оновлений прогноз оприлюднено на сайті УЗА.

"Збільшення прогнозу врожаю цього року спричинене сприятливими погодними умовами та кращою врожайністю культур, ніж очікувалося, хоча засіяні площі менші, порівняно з минулим роком, на 2,2 млн га", - наголошується в повідомленні.

Згідно з оновленим прогнозом, експорт з України в новому сезоні 2023/2024 потенційно може сягнути майже 48 млн тонн, тоді як у минулому сезоні, що завершився 30 червня, за оцінкою УЗА, він сягнув 58 млн тонн на суму близько $20 млрд.

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Оцінка врожаю пшениці у 2023 році покращилася з 17,9 до 20,2 млн тонн (у 2022 році було 20,2 млн тонн, у 2021 - рекордні 33 млн тонн). Потенційний експорт пшениці у 2023/2024 маркетинговому році може становити близько 15 млн тонн з урахуванням того, що на початку сезону перехідні залишки становили 4,3 млн тонн.

УЗА також підвищила прогноз урожаю ячменю в 2023 році з 4,4 до 5,2 млн тонн (у 2021 році - 10,1 млн тонн, у 2022 році - 5,8 млн тонн), а потенційний експорт - до 2,6 млн тонн.

Очікування щодо врожаю кукурудзи в новому сезоні покращилися з 24,2 до 26,9 млн тонн (2021 року - 37,6 млн тонн, 2022 року - 27,3 млн тонн), водночас експорт може становити близько 22 млн тонн, наголошується в повідомленні.

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Згідно з ним, оцінку врожаю соняшнику 2023 року підвищено з 12,7 до 13,9 млн тонн (2021 року - 16,9 млн тонн, 2022 року - 11,1 млн тонн), потенційний експорт може становити 1,1 млн тонн, а переробка насіння соняшнику - 12,5 млн тонн.

Урожай ріпаку 2023 року УЗА попередньо оцінює в 3,9 млн тонн, експорт - на рівні 3,7 млн тонн, тоді як урожай сої очікується більшим - оцінка зросла з 4,4 до 4,8 млн тонн, а її потенційний експорт у 2023/2024 маркетинговому році може сягнути 3,3 млн тонн.

УЗА особливо наголошує, що загалом експорт зернових та олійних у новому 2023/2024 маркетинговому році можна очікувати на зазначеному рівні, якщо Україна зможе експортувати через свої чорноморські порти, а також за умови покращення та здешевлення логістики альтернативних маршрутів, зокрема й Дунайського шляху.

"Подальші перешкоди експорту зерна з України матимуть негативний вплив на доступність зернових на світовому ринку і призведуть до зростання цін, а відповідно і до збільшення продовольчої інфляції у світі. Ба більше, у разі неможливості експорту продукції, українські фермери можуть переорієнтувати своє виробництво і відмовитися від вирощування зерна, що ще більше посилить кризу на світовому продовольчому ринку в середньостроковій перспективі", - заявила УЗА.

Нагадуємо:

Українська зернова асоціація (УЗА) - об'єднання виробників, переробників і найбільших експортерів зерна, які щорічно експортують близько 90% української зернової продукції.

У червні в Мінагрополітики прогнозували, що урожай зернових в Україні цього року знизиться у порівнянні з 2022 роком на 5-7%.

У середині березня Мінагрополітики спрогнозувало скорочення загального валового збору зернових і зернобобових культур у сезоні 2023 року до 44,3 млн тонн проти 53,1 млн тонн у попередньому сезоні.

Українські аграрії також планують радикально скоротити експорт зерна у 2023/24 маркетинговому році. Цьому сприяли як зовнішні перепони, так і небажання самих аграріїв, які зробили висновки з проблем 2022 року. Зокрема:

зупинка "зернового коридору",

європейське ембарго на українську агропродукцію,

адаптація агровиробників до економічних шоків першого року війни.

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