В Украине увеличен прогноз урожая: из-за благоприятной погоды есть шанс превзойти прошлый год

Украинская зерновая ассоциация (УЗА) обновила оценку потенциального урожая 2023 года, увеличив ее на 7,8 млн тонн - до 76,8 млн тонн зерновых и масличных, что на 3 млн тонн больше, чем в прошлом году, хотя засеянные площади меньше.

Обновленный прогноз обнародован на сайте УЗА.

"Увеличение прогноза урожая в этом году вызвано благоприятными погодными условиями и лучшей урожайностью культур, чем ожидалось, хотя засеянные площади меньше по сравнению с прошлым годом на 2,2 млн га", - отмечается в сообщении.

Согласно обновленному прогнозу, экспорт из Украины в новом сезоне 2023/2024 потенциально может достичь почти 48 млн тонн, тогда как в прошлом сезоне, завершившемся 30 июня, по оценке УЗА, он достиг 58 млн тонн на сумму около $20 млрд.

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Оценка урожая пшеницы в 2023 году улучшилась с 17,9 до 20,2 млн тонн (в 2022 году было 20,2 млн тонн, в 2021 - рекордные 33 млн тонн). Потенциальный экспорт пшеницы в 2023/2024 маркетинговом году может составить около 15 млн тонн с учетом того, что в начале сезона переходящие остатки составляли 4,3 млн тонн.

УЗА также повысила прогноз урожая ячменя в 2023 году с 4,4 до 5,2 млн тонн (в 2021 году - 10,1 млн тонн, в 2022 году - 5,8 млн тонн), а потенциальный экспорт - до 2,6 млн тонн.

Ожидания по урожаю кукурузы в новом сезоне улучшились с 24,2 до 26,9 млн тонн (в 2021 году - 37,6 млн тонн, в 2022 году - 27,3 млн тонн), при этом экспорт может составить около 22 млн тонн, отмечается в сообщении.

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Согласно ему, оценка урожая подсолнечника в 2023 году повышена с 12,7 до 13,9 млн тонн (в 2021 году - 16,9 млн тонн, в 2022 году - 11,1 млн тонн), потенциальный экспорт может составить 1,1 млн тонн, а переработка семян подсолнечника - 12,5 млн тонн.

Урожай рапса 2023 года УЗА предварительно оценивает в 3,9 млн тонн, экспорт - на уровне 3,7 млн тонн, тогда как урожай сои ожидается большим - оценка выросла с 4,4 до 4,8 млн тонн, а ее потенциальный экспорт в 2023/2024 маркетинговом году может достичь 3,3 млн тонн.

УЗА особо отмечает, что в целом экспорт зерновых и масличных в новом 2023/2024 маркетинговом году можно ожидать на указанном уровне, если Украина сможет экспортировать через свои черноморские порты, а также при условии улучшения и удешевления логистики альтернативных маршрутов, в том числе и Дунайского пути.

"Дальнейшие препятствия экспорта зерна из Украины будут иметь негативное влияние на доступность зерновых на мировом рынке и приведут к росту цен, а соответственно и к увеличению продовольственной инфляции в мире. Более того, в случае невозможности экспорта продукции, украинские фермеры могут переориентировать свое производство и отказаться от выращивания зерна, что еще больше усугубит кризис на мировом продовольственном рынке в среднесрочной перспективе", - заявила УЗА.

Напоминаем:

Украинская зерновая ассоциация (УЗА) - объединение производителей, переработчиков и крупнейших экспортеров зерна, которые ежегодно экспортируют около 90% украинской зерновой продукции.

В июне в Минагрополитики прогнозировали, что урожай зерновых в Украине в этом году снизится по сравнению с 2022 годом на 5-7%.

В середине марта Минагрополитики спрогнозировало сокращение общего валового сбора зерновых и зернобобовых культур в сезоне 2023 года до 44,3 млн тонн против 53,1 млн тонн в предыдущем сезоне.

Украинские аграрии также планируют радикально сократить экспорт зерна в 2023/24 маркетинговом году. Этому способствовали как внешние преграды, так и нежелание самих аграриев, которые сделали выводы из проблем 2022 года. В частности:

остановка "зернового коридора",

европейское эмбарго на украинскую агропродукцию,

адаптация агропроизводителей к экономическим шокам первого года войны.

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