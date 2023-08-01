Прориву з літаками НАТО не було: РФ не блокує українські порти на Дунаї

Судна у порту Рені дана гордійчук/еп

Зафіксований рух трьох цивільних суден, які прямували до українських дунайських портів через Чорне море у нібито супроводженні літаків НАТО, не пов’язаний з російською блокадою українських морських портів.

Раніше ЕП повідомляла, що ізраїльське судно Ams1 нібито проігнорувало "блокаду" Росією Чорного моря та увійшло в українське гирло Дунаю, а слідом за ним рухались ще два - з Греції та Туреччини/Грузії. Згодом американський Forbes повідомив, що за трьома цивільними вантажними суднами, які "проривали" морську блокаду Росії, спостерігали літаки НАТО.

Проте зазначена інформація є неточною. ЕП пояснює, чому прориву не було.

Після виходу з "зернової ініціативи" РФ заявила, що усі судна, які прямуватимуть в українські порти з 20 липня, розглядатимуться агресором як потенційні перевізники вантажів військового призначення. Але є нюанс – фактично, Росія лише відкликала ті гарантії, які дала в межах "зернової ініціативи", тож ідеться лише про безпеку перевезень до та з морських портів України.

Реклама:

Ба більше, Україна випустила дзеркальну заяву, попередивши про те, що розглядатиме всі судна, які прямуватимуть в порти РФ або окуповані українські порти, як такі, що перевозять вантажі воєнного призначення.

Натомість українські дунайські порти почали активно використовуватися після деокупації острову Зміїний від російських загарбників, незалежно від роботи "зернової ініціативи". І хоча ворог обстрілював порт Рені та продовжує обстрілювати портову інфраструктуру в Україні, це не пов’язано з російськими погрозами заблокувати Чорное море.

Якщо переглянути архівні дані системи трекінгу суден на порталі Marinetraffic, можна побачити, що протягом останнього тижня судна продовжували рух до портів Рені, Ізмаїл та Усть-Дунайськ. Ба більше, судна постійно курсують і через Босфор до Чорного моря – в тому числі до портів країн НАТО, передусім з та до румунської Констанци та портів Туреччини.

Реклама:

Рух суден на румунському каналі Суліна та через українське гирло Бистре на Дунаї 26 липня. "Зернова ініціатива" припинила роботу 19 липня, а 20 липня РФ видала свою заяву про нібито блокаду всього Чорного моря marinetraffic

Рух суден через Босфор 28 липня marinetraffic

При цьому з трьох цивільних суден, про які повідомлялося вранці 1 серпня, лише одне прямувало в дунайський порт України:

Судно AMS1 під прапором Сьєрра-Леоне, яким оперує турецька NEVZAT AYDIN DENIZCILIK TICARET LTD STI. Вийшло з ізраїльского Ашдода до порту Ізмаїл.

Судно Sahin 2 під прапором Вануату, яким також оперує турецька компанія SAHIN DENIZ KARA NAKLIYE INSAAT SANAYI VE TIC. Вийшло з Суди на Криті (Греція), але зупинило свою подоріж і не має пункту призначення.

Судно Yilmaz Kaptan під прапором Вануату, яким оперує турецька DOGANBEY DENIZ. Вийшло з грузинського Поті й рухається до румунського Галацу.

Рух суден AMS1, Sahin 2 та Yilmaz Kaptan з 19 липня по 1 серпня marinetraffic

Щодо інформації про можливе прикриття суден літаками НАТО, то минулого тижня координатор стратегічних комунікацій Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі в інтерв'ю Голосу Америки заявив, що США та союзники не обговорюють можливості супроводження українських суден із зерном у Чорному морі.

Читайте також: "Моряків замінили зерновики". Як війна і міграція експорту перевернули життя міст на Дунаї

День народження "зернового коридору" і день кінця. Як Україна знову опинилася в морській блокаді та чим це загрожує