Україна домовляється з міжнародними страховиками для роботи "зернового коридору"

Україна завершує роботу з міжнародним страховим ринком над схемою страхування зернових суден, що прямують до чорноморських портів – частково кошти на покриття братимуть з "дорожного фонду".

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на слова радника міністерки економіки Олександра Грибана.

За словами Грибана, угода "наразі перебуває на стадії розробки та активного обговорення" між відповідними міністерствами, а також українськими банками та міжнародними страховими групами, зокрема – Lloyd's of London.

Україну також на безоплатній основі консультує група професійних послуг Marsh McLennan, до складу якої входять консалтингова компанія Oliver Wyman та найбільший у світі страховий брокер Marsh.

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Схема може запрацювати вже у вересні, і може охопити від 5 до 30 суден, які проходитимуть через "небезпечну зоною" українських вод. Кількість суден залежатиме від того, як працюватиме структура і яким буде рівень розподілу ризиків між урядом і приватними страховими компаніями.

Деталі ще мають бути остаточно узгоджені, але співрозмовники FT, дотичні до обговорення, сказали, що схема буде спрямована на захист суден від пошкоджень, а ризик може бути розподілений між страховиками і місцевим державним банком.

Один зі співрозмовників сказав, що банк може надати акредитив як заставу. Акредитив – це зобов'язання банку іноземного покупця здійснити платіж після того, як експортер відвантажить товар і надасть необхідну документацію банку експортера як доказ.

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За словами Грибана, державна частина ризику, ймовірно, буде покриватися за рахунок державного дорожнього фонду, який був створений для ремонту українських доріг і фінансується за рахунок податку з продажу пального.

Українські урядовці вважають, що берегові оборонні системи можуть захистити коридор в межах 100 морських миль від узбережжя. Але з огляду на військові ризики, доступне страхування є необхідним для відродження комерційного судноплавства в будь-якому значному масштабі.

Глобальний керівник відділу морських перевезень та логістики компанії Marsh Маркус Бейкер зазначив, що "державно-приватне партнерство зі страховиками, які працюють у тандемі з українським урядом, надасть більшої впевненості судновласникам, щоб повернутися до доставки українського зерна по всьому світу до тих країн, які найбільше його потребують".

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Нагадуємо:

Вранці 16 серпня контейнеровоз "JOSEPH SCHULTE" (прапор Гонконг) вийшов з порту Одеса та рухається встановленим для цивільних суден тимчасовим коридором до/з чорноморських морських портів України. Це судно перебувало в порту Одеса з 23 лютого 2022 року. За два дні воно прибуло до Стамбулу у Туреччині.

Останнє судно з українським продовольством вийшло з порту Одеса 16 липня – останній день перед виходом РФ з "зернової ініціативи". Після цього Росія неодноразово атакувала українську портову зернову інфраструктуру.

Згодом Україна оголосила тимчасові коридори в Чорному морі для торговельних суден, що прямують до та з українських портів. Він буде використовуватися передусім для евакуації суден, які застрягли в українських портах.