Украина договаривается с международными страховщиками для работы "зернового коридора"

Украина завершает работу с международным страховым рынком над схемой страхования зерновых судов, следующих в черноморские порты - частично средства на покрытие будут брать из "дорожного фонда".

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на слова советника министра экономики Александра Грибана.

По словам Грибана, соглашение "сейчас находится на стадии разработки и активного обсуждения" между соответствующими министерствами, а также украинскими банками и международными страховыми группами, в частности - Lloyd's of London.

Украину также на безвозмездной основе консультирует группа профессиональных услуг Marsh McLennan, в состав которой входят консалтинговая компания Oliver Wyman и крупнейший в мире страховой брокер Marsh.

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Схема может заработать уже в сентябре, и может охватить от 5 до 30 судов, которые будут проходить через "опасную зону" украинских вод. Количество судов будет зависеть от того, как будет работать структура и каким будет уровень распределения рисков между правительством и частными страховыми компаниями.

Детали еще должны быть окончательно согласованы, но собеседники FT, имеющие отношение к обсуждению, сказали, что схема будет направлена на защиту судов от повреждений, а риск может быть распределен между страховщиками и местным государственным банком.

Один из собеседников сказал, что банк может предоставить аккредитив в качестве залога. Аккредитив - это обязательство банка иностранного покупателя осуществить платеж после того, как экспортер отгрузит товар и предоставит необходимую документацию банку экспортера в качестве доказательства.

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По словам Грибана, государственная часть риска, вероятно, будет покрываться за счет государственного дорожного фонда, который был создан для ремонта украинских дорог и финансируется за счет налога с продажи топлива.

Украинские чиновники считают, что береговые оборонительные системы могут защитить коридор в пределах 100 морских миль от побережья. Но учитывая военные риски, доступное страхование необходимо для возрождения коммерческого судоходства в любом значительном масштабе.

Глобальный руководитель отдела морских перевозок и логистики компании Marsh Маркус Бейкер отметил, что "государственно-частное партнерство со страховщиками, которые работают в тандеме с украинским правительством, придаст большей уверенности судовладельцам, чтобы вернуться к доставке украинского зерна по всему миру в те страны, которые больше всего в нем нуждаются".

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Напоминаем:

Утром 16 августа контейнеровоз "JOSEPH SCHULTE" (флаг Гонконг) вышел из порта Одесса и движется по установленному для гражданских судов временному коридору в/из черноморских морских портов Украины. Это судно находилось в порту Одесса с 23 февраля 2022 года. Через два дня оно прибыло в Стамбул в Турции.

Последнее судно с украинским продовольствием вышло из порта Одесса 16 июля - последний день перед выходом РФ из "зерновой инициативы". После этого Россия неоднократно атаковала украинскую портовую зерновую инфраструктуру.

Впоследствии Украина объявила временные коридоры в Черном море для торговых судов, следующих в и из украинских портов. Он будет использоваться прежде всего для эвакуации судов, которые застряли в украинских портах.