Влада Нью-Йорка заборонила TikTok на державних пристроях з міркувань безпеки

У Нью-Йорку заборонили використання TikTok на державних пристроях, посилаючись на міркування безпеки, приєднавшись до низки інших міст і штатів США.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, відомства Нью-Йорка зобов'язані видалити додаток протягом 30 днів, а співробітники втратять доступ до додатка і його веб-сайту на пристроях і мережах, що належать місту. Штат Нью-Йорк вже заборонив TikTok на державних мобільних пристроях.

У заяві адміністрації мера Нью-Йорка Еріка Адамса йдеться, що застосунок становив загрозу безпеці технічних мереж міста.

Реклама:

Крім того, раніше високопосадовці американських спецслужб, зокрема директор ФБР Крістофер Рей і директор ЦРУ Вільям Бернс, заявили, що TikTok становить загрозу для США.

Також читайте: Персональний шпигун. Чи справді TikTok небезпечний

Нагадаємо:

Реклама:

Європейський парламент закликав уряди країн союзу заборонити використання TikTok для державних службовців.