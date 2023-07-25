TikTok додав функцію текстових публікацій

Користувачам соцмережі TikTok стала доступна функція публікації текстових оновлень на додаток до відео та серії фотографій. Платформа так само, як Threads від Meta змагаэться за домінування мікроблогів з Twitter.

Про це повідомляє The Verge.

Текстові публікації e TikTok візуально виглядають схожими на Instagram Stories: користувачі можуть додавати фоновий колір, змінювати вигляд тексту та додавати музику та наклейки до публікації. Повідомлення мають обмеження в 1000 символів.

Інші користувачі також можуть взаємодіяти з публікацією так само, як вони взаємодіють із відео — шляхом "склеювання", створення дуетів і коментарів.

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Новий формат текстових повідомлень дозволить користувачам ділитися письмовим контентом, таким як історії, вірші, тексти пісень за допомогою нової опції на сторінці "Камера".

Нововведення TikTok виглядає дуже своєчасним, оскільки поки Twitter активно займається радикальними змінами й ребрендингом, він може спробувати переманити частину аудиторії.

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Нагадуємо:

Соціальна мережа Twitter у понеділок, 24 липня, змінила логотип на латинську букву "ікс" - "Х".

Новий застосунок Threads від Meta, який є конкурентом Twitter, за лічені дні після запуску перевищив позначку в 100 мільйонів користувачів, подолавши цей рубіж значно швидше, ніж ChatGPT від OpenAI, який витратив на це два місяці.