Власти Нью-Йорка запретили TikTok на государственных устройствах из соображений безопасности

В Нью-Йорке запретили использование TikTok на государственных устройствах, ссылаясь на соображения безопасности, присоединившись к ряду других городов и штатов США.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, ведомства Нью-Йорка обязаны удалить приложение в течение 30 дней, а сотрудники потеряют доступ к приложению и его веб-сайту на устройствах и сетях, принадлежащих городу. Штат Нью-Йорк уже запретил TikTok на государственных мобильных устройствах.

В заявлении администрации мэра Нью-Йорка Эрика Адамса говорится, что приложение представляло угрозу безопасности технических сетей города.

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Кроме того, ранее высокопоставленные американские спецслужбы, в частности директор ФБР Кристофер Рэй и директор ЦРУ Уильям Бернс, заявили, что TikTok представляет угрозу для США.

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Напомним:

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Европейский парламент призвал правительства стран союза запретить использование TikTok для государственных служащих.