За пів року лише три ІТ-компанії України зросли на понад 100 людей

У першому півріччі 2023 року лише три ІТ-компанії України у першому півріччі зросли на понад 100 людей, серед яких лідером стала Netpeak Group, найнявши 216 фахівців.

Про це йдеться у матеріалі DOU.

Загалом, позитивну динаміку приросту в перші 6 місяців 2023 року зберегли 15 ІТ-компаній з 50 найбільших в Україні, з яких 8 - продуктові.

Найбільше фахівців (+216) найняла компанія Netpeak Group. Попри кризові часи компанія з 2022 року запустила вісім нових проєктів. Серед них консалтингова компанія, стартап-студія, компанія, яка розробляє і просуває вебсайти, ASO-платформа для просування застосунків тощо.

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Кофаундингова ІТ-компанія Genesis продовжує стабільно зростати: +172 фахівці за пів року.

"Компанія жодного дня не зупиняла найм, до кінця 2023 року планує долучити ще 200–300 працівників. Зокрема, шукають дата-аналітиків, дата-інженерів, Front-end і Golang-розробн", – повідомили в компанії виданню.

Також компанія Ajax Systems збільшила штат на 119 фахівців за пів року. Зростання компанії пов'язане з постійним випуском нових продуктів та продуктових груп.

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Економічна правда.