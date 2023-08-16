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За пів року лише три ІТ-компанії України зросли на понад 100 людей

Середа, 16 серпня 2023, 17:58 - Ігор Пилипів

У першому півріччі 2023 року лише три ІТ-компанії України у першому півріччі зросли на понад 100 людей, серед яких лідером стала Netpeak Group, найнявши 216 фахівців.

Про це йдеться у матеріалі DOU.

Загалом, позитивну динаміку приросту в перші 6 місяців 2023 року зберегли 15 ІТ-компаній з 50 найбільших в Україні, з яких 8 - продуктові. 

Найбільше фахівців (+216) найняла компанія Netpeak Group. Попри кризові часи компанія з 2022 року запустила вісім нових проєктів. Серед них консалтингова компанія, стартап-студія, компанія, яка розробляє і просуває вебсайти, ASO-платформа для просування застосунків тощо. 

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Кофаундингова ІТ-компанія Genesis продовжує стабільно зростати: +172 фахівці за пів року. 

"Компанія жодного дня не зупиняла найм, до кінця 2023 року планує долучити ще 200–300 працівників. Зокрема, шукають дата-аналітиків, дата-інженерів, Front-end і Golang-розробн", – повідомили в компанії виданню. 

Також компанія Ajax Systems збільшила штат на 119 фахівців за пів року. Зростання компанії пов'язане з постійним випуском нових продуктів та продуктових груп.

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Економічна правда.

IT робота
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