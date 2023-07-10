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Ajax Systems, MacPaw та інші: резиденти Дія.City створили об'єднання для взаємодії з держорганами

Понеділок, 10 липня 2023, 11:28 - Олексій Павлиш

Резиденти податкової та правової системи для технологічного бізнесу Дія.City створили об'єднання, яке допоможе представляти інтереси ІТ-компаній при взаємодії з держорганами.

Про це повідомив у Telegram віце-прем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За його словами, об'єднання також популяризуватиме Дія.City в Україні та у світі й підсилить цифрову економіку.

"Долучилися вже 16 топових компаній. Серед них - Reface, Monobank, Ajax Systems, MacPaw, Mate academy, NP Digital, Genesis, Roosh тощо", - додав міністр.

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Як додали в Мінцифри, об'єднання резидентів Дія.City працюватиме над:

  • популяризацією простору Дія.City, підтримкою його стабільної та прозорої роботи;
  • захистом інтересів ІТ-компаній з об’єднання;
  • представленням України як потужної технологічної держави на міжнародній арені;
  • розвитком ІТ-освіти в Україні.

Економічна правда

Дія Мінцифри IT компанії
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