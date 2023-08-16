За полгода только три ІТ-компании Украины выросли более чем на 100 человек

В первом полугодии 2023 года только три ІТ-компании Украины в первом полугодии выросли более чем на 100 человек, среди которых лидером стала Netpeak Group, наняв 216 специалистов.

Об этом говорится в материале DOU.

В общем, положительную динамику прироста в первые 6 месяцев 2023 года сохранили 15 ІТ-компаний из 50 крупнейших в Украине, из которых 8 - продуктовые.

Больше всего специалистов (+216) наняла компания Netpeak Group. Несмотря на кризисные времена компания с 2022 года запустила восемь новых проектов. Среди них консалтинговая компания, стартап-студия, компания, которая разрабатывает и продвигает веб-сайты, ASO-платформа для продвижения приложений и тому подобное.

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"Компания ни дня не останавливала найм, до конца 2023 года планирует привлечь еще 200-300 работников. В частности, ищут дата-аналитиков, дата-инженеров, Front-end и Golang-разработчиков", - сообщили в компании изданию.

Также компания Ajax Systems увеличила штат на 119 специалистов за полгода. Рост компании связан с постоянным выпуском новых продуктов и продуктовых групп.

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Экономическая правда.