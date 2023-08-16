У 50 найбільших IT-компаній України скоротили штат на 6100 осіб за перше півріччя

За перші 6 місяців 2023 року у 50 найбільших IT-компаніях України кількість фахівців скоротилась на 6100 осіб.

Про це йдеться у матеріалі DOU.

Зазначається, що за останнє півріччя кількість фахівців у 50 найбільших IT-компаніях України скоротилась на 6100 осіб, або 6,6%.

"Станом на липень 2023-го загальна кількість спеціалістів у топ-50 становить 86,3 тисячі людей проти 92,4 тисячі взимку", – йдеться в повідомленні.

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Крім того, у топ-25 ІТ- компаніях технічних працівників поменшало на 5100 осіб. Станом на липень 52,8 тисячі.

Додається, що на українському ринку подовжує зберігатись негативна тенденція, стала помітна взимку.

Загалом більшість спеціалістів, яких торкнувся відплив з найбільших ІТ-компаній України, — технічні.

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Нагадаємо:

Освітній проєкт IT Generation, який Мінцифра запустила влітку минулого року, завершено, успішно пройшли навчання 1877 студентів, з яких тільки 150 знайшли роботу.