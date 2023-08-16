Керівників компаній зі списку спонсорів війни запросили в Україну: у НАЗК є дві теми для розмови

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) надіслало листи керівникам міжнародних компаній зі списку спонсорів війни із запрошенням відвідати Україну та побачити наслідки російської агресії на власні очі.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

"Ми хочемо наочно показати міжнародному бізнесу, куди й на що йдуть податки, які він сплачує державі-терористу. Ми готові продемонструвати жах, який принесла Росія на нашу землю і продовжує це робити", – прокоментував голова НАЗК Олександр Новіков.

Також пропонується обговорити з керівниками вихід їхніх компаній із Росії.

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У зверненні зазначається, що НАЗК відкрито для діалогу щодо стратегій компаній зі списку виходу з Росії. Агентство сподівається почути публічні заяви компаній про засудження російської агресії проти України, побачити корпоративні рішення щодо ділової активності в Росії (наприклад, скорочення діяльності або вихід з ринку).

НАЗК пояснило, що ініціатива з листами-запрошеннями повністю відповідає Керівним принципам ООН з підприємницької діяльності та прав людини, які мають дотримуватися відповідальними компаніями.

Відповідно до Принципу 18, щоб оцінити ризики прав людини, компанії мають брати участь у змістовних консультаціях з потенційно постраждалими групами та іншими відповідними зацікавленими сторонами.

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Нагадуємо:

На сьогодні у список спонсорів війни занесено 33 компанії з 14 країн. Найбільше у списку компаній з Китаю - 8, Греції - 5, Франції та США - по 4.

Серед критеріїв для визначення компанії "Міжнародним спонсором війни" - надання непрямої підтримки військовим зусиллям Росії (наприклад, податки, постачання важливого (але на який не поширюються санкції) товару, сприяння російській пропаганді, мобілізаційній кампанії).

Мета проєкту "Міжнародні спонсори війни":

Скорочення ресурсів Росії для ведення війни через позасанкційні інструменти (не залучаючи ресурси країн-союзників);