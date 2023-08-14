Створена в окупованому Криму ПВК "Конвой" отримала сотні мільйонів рублів від ВТБ і структур Ротенберга – ЗМІ

ПВК "Конвой", створена в окупованому Криму восени 2022 року, отримала 300 мільйонів рублів від одного із найбільших банків Росії ВТБ, 69 % акцій якого належить державі, та близького до президента РФ Путіна олігарха Аркадія Ротенберга.

Про це йдеться у розслідуванні центру "Досьє".

У розслідуванні йдеться, що тільки за півтора місяця осені 2022 року "Конвой" отримав 437,5 млн рублів. Із них 120 млн від компанії друга Путіна (йдеться про "Санаторій Ай-Петрі", який належить Аркадію Ротенбергу), ще 200 - від держбанку, а решта - від ніяк не пов'язаних із ПВК паливних компаній.

При цьому жодна з цих компаній коментувати передачу грошей не стала.

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Пожертвування від державних і навколодержавних корпорацій надходять на рахунок Санкт-Петербурзького козачого товариства "Конвой" (СПбКО). Козача організація "Конвой", у свою чергу, перераховує гроші на рахунок ТОВ "Військово-охоронна компанія "Конвой"". За півтора місяця восени 2022 року так було перераховано 85 млн рублів.

Як пишуть розслідувачі, далі гроші переводять у готівку на витрати "зовсім нехитро": кошти з рахунку ВОК "Конвой" переказують голові ПВК Костянтину Пікалову як "позики засновнику". Згідно з документами, вивчених журналістами, він позичає приблизно по 60 млн рублів на місяць.

Військове спорядження, яке можна придбати відкрито (бронежилети, обмундирування, намети, медичне майно), козаки оплачують із власного рахунку напряму, пише "Досьє".

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Пікалов пов'язаний із засновником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним - ЗМІ називали його "правою рукою" Пригожина і куратором "Вагнера" в Африці. За даними "Досьє", бойова ділянка ПВК "Конвой" розташована в Херсонській області, а влітку цього року у складі загону воювало близько 400 бійців.

Економічна правда