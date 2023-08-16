Руководителей компаний из списка спонсоров войны пригласили в Украину: у НАПК есть две темы для разговора

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) направило письма руководителям международных компаний из списка спонсоров войны с приглашением посетить Украину и увидеть последствия российской агрессии собственными глазами.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

"Мы хотим наглядно показать международному бизнесу, куда и на что идут налоги, которые он платит государству-террористу. Мы готовы продемонстрировать ужас, который принесла Россия на нашу землю и продолжает это делать", - прокомментировал глава НАПК Александр Новиков.

Также предлагается обсудить с руководителями выход их компаний из России.

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В обращении отмечается, что НАПК открыто для диалога относительно стратегий компаний из списка выхода из России. Агентство надеется услышать публичные заявления компаний об осуждении российской агрессии против Украины, увидеть корпоративные решения относительно деловой активности в России (например, сокращение деятельности или выход с рынка).

НАПК объяснило, что инициатива с письмами-приглашениями полностью соответствует Руководящим принципам ООН по предпринимательской деятельности и прав человека, которые должны соблюдаться ответственными компаниями.

В соответствии с Принципом 18, чтобы оценить риски прав человека, компании должны участвовать в содержательных консультациях с потенциально пострадавшими группами и другими соответствующими заинтересованными сторонами.

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Напоминаем:

На сегодня в список спонсоров войны занесены 33 компании из 14 стран. Больше всего в списке компаний из Китая - 8, Греции - 5, Франции и США - по 4.

Среди критериев для определения компании "Международным спонсором войны" - предоставление косвенной поддержки военным усилиям России (например, налоги, поставки важного (но на который не распространяются санкции) товара, содействие российской пропаганде, мобилизационной кампании).

Цель проекта "Международные спонсоры войны":

Сокращение ресурсов России для ведения войны через внесанкционные инструменты (не привлекая ресурсы стран-союзников);